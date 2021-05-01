"Мажор" Павел Прилучный впервые прокомментировал отношения с "Папиной дочкой" Мирославой Карпович

1 мая 2021 16:00 Катерина Даниленко
Актер Павел Прилучный
социальная сеть Instagram

О романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович ходили слухи еще во время развода звезды «Мажора» с Агатой Муцениеце. Тогда официального заявления пара не давала.

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Сейчас актеры все чаще появляются вместе на светских мероприятиях, не скрываясь от камер. А на днях Прилучный впервые за долгое время разоткровенничался о личной жизни.

Мужчина заявил, что с бывшей женой им удалось наладить хорошие отношения ради их общих детей. Теперь у него и экс-супруги новые этапы в жизни. Свою нынешнюю избранницу Павел называет «потрясающей девчонкой».

Мирослава ‒ потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но всё равно я ребенок, так или иначе все мужчины ‒ дети.

Актер Павел Прилучный с новой возлюбленной Мирославой Карпович / социальная сеть Instagram

По признанию актера, его дети ‒ 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия ‒ прекрасно общаются с его возлюбленной.

Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются,
‒ заявил актер.

Актер Павел Прилучный с детьми / социальная сеть Instagram

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О романе бывшего мужа высказалась и Агата Муцениеце. Девушка заявила, что рада за Павла, но здороваться при встрече с его нынешней девушкой не собирается.

Горбатого что исправит? Правильно ‒ Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Я не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная, милая дама. Не сужу её, но здороваться с ней не буду.

Напомним,

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