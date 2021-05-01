"Мажор" Павел Прилучный впервые прокомментировал отношения с "Папиной дочкой" Мирославой Карпович
О романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович ходили слухи еще во время развода звезды «Мажора» с Агатой Муцениеце. Тогда официального заявления пара не давала.
Мужчина заявил, что с бывшей женой им удалось наладить хорошие отношения ради их общих детей. Теперь у него и экс-супруги новые этапы в жизни. Свою нынешнюю избранницу Павел называет «потрясающей девчонкой».
Мирослава ‒ потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но всё равно я ребенок, так или иначе все мужчины ‒ дети.
По признанию актера, его дети ‒ 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия ‒ прекрасно общаются с его возлюбленной.
Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются,‒ заявил актер.
Горбатого что исправит? Правильно ‒ Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Я не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная, милая дама. Не сужу её, но здороваться с ней не буду.
Напомним,