Юлия Санина отреагировала на предложение Тины Кароль занять ее место в шоу "Голос країни"
11 сезон вокального проекта "Голос країни" завершился. Страна узнала имя победителя шоу, которым стал Сергей Лазановский, а также стало известно, что двенадцатому сезону проекта - быть!
Так, в финале проекта певица Тина Кароль сообщила, что 11 сезон "Голосу" стал последним для нее. Больше артистка принимать участие в данном вокальном шоу не будет.
Поп-дива сразу же предложила продюсерам проекта персону, которую бы хотела видеть вместо себя в кресле – это Юлия Санина. Солистка группы "The Hardkiss" отреагировала на слова своей подруги.
В недавних ответах на вопросы подписчиков Санина сказала, что благодарна Тине за такое доверие, однако продюсер проекта пока что не связывался с ней, и никаких предложений не было.
Я очень всегда благодарна Тине за теплые слова и за доверие. Но Владимир Завадюк пока что не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, – ответила Юлия Санина.
Поклонники теперь гадают, мультиартист попрощался таким образом с прошедшим 11 сезоном, или певец решил последовать примеру коллеги Тины Кароль.
Напомним,