Юлия Санина отреагировала на предложение Тины Кароль занять ее место в шоу "Голос країни"

29 апреля 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Санина отреагировала на предложение Тины Кароль занять ее место в шоу
Певица Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss

11 сезон вокального проекта "Голос країни" завершился. Страна узнала имя победителя шоу, которым стал Сергей Лазановский, а также стало известно, что двенадцатому сезону проекта - быть!

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Какие будут изменения в тренерских креслах "Голосу країни-12" – станет известно лишь перед премьерой нового сезона. Однако уже сейчас публика выдвигает свои предположения, кто же сможет из звезд украинского шоу-бизнеса занять кресла судей.

Так, в финале проекта певица Тина Кароль сообщила, что 11 сезон "Голосу" стал последним для нее. Больше артистка принимать участие в данном вокальном шоу не будет.

Поп-дива сразу же предложила продюсерам проекта персону, которую бы хотела видеть вместо себя в кресле – это Юлия Санина. Солистка группы "The Hardkiss" отреагировала на слова своей подруги.

Тина Кароль и Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

В недавних ответах на вопросы подписчиков Санина сказала, что благодарна Тине за такое доверие, однако продюсер проекта пока что не связывался с ней, и никаких предложений не было.

Я очень всегда благодарна Тине за теплые слова и за доверие. Но Владимир Завадюк пока что не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, – ответила Юлия Санина.

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Сегодня же после публикации поста в соцсетях еще одним тренером, поклонники запереживали и об его уходе из проекта. На странице Монатика появилась запись со словами: "До свидания, Голос!"

Поклонники теперь гадают, мультиартист попрощался таким образом с прошедшим 11 сезоном, или певец решил последовать примеру коллеги Тины Кароль.

Напомним,

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