У Елизаветы II произошло первое радостное событие после смерти мужа
9 апреля 2021 года скончался супруг Елизаветы II – 99-летний принц Филлип.
Несмотря на недавние печальные события, у ее Величества появился повод для гордости и радости. Один из жеребцов конюшни королевы, на котором тренируется Майкл Белл и ездит известный жокей Ойсин Мерфи, победил на Виндзорских скачках. Об этом сообщило издание Hello!.
Именно этот двухлетний жеребец является гордостью конюшни Елизаветы II. Конечно же, такое событие должно порадовать королеву. Ведь известно, Елизавета II – страстная наездница и очень любит лошадей.
К сожалению, в королевской карете Елизавета II больше не появится со своим мужем. Всю свою супружескую жизнь она делала это всегда вместе с принцом Филлипом.
Напомним,