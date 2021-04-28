У Елизаветы II произошло первое радостное событие после смерти мужа

28 апреля 2021 23:13 Юлия Туренко
У Елизаветы II произошло первое радостное событие после смерти мужа
Королева Елизавета II
Fotobank / GettyImages

9 апреля 2021 года скончался супруг Елизаветы II – 99-летний принц Филлип.

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После смерти любимого мужа, с которым принцесса Великобритании прожила в браке 73 года, ее Величество глубоко скорбила. Принц Филипп был опорой не только для Елизаветы II, но и для всей страны.

Несмотря на недавние печальные события, у ее Величества появился повод для гордости и радости. Один из жеребцов конюшни королевы, на котором тренируется Майкл Белл и ездит известный жокей Ойсин Мерфи, победил на Виндзорских скачках. Об этом сообщило издание Hello!.

Именно этот двухлетний жеребец является гордостью конюшни Елизаветы II. Конечно же, такое событие должно порадовать королеву. Ведь известно, Елизавета II – страстная наездница и очень любит лошадей.

Елизавета II увлекается конным спортом / Fotobank / GettyImages

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Отметим, что в этом году королевские скачки возвращаются. Однако будут проходить не в столь привычном пышном формате. Принцесса сможет вернуться к просмотру конных забегов, так как получила прививку от коронавируса.

К сожалению, в королевской карете Елизавета II больше не появится со своим мужем. Всю свою супружескую жизнь она делала это всегда вместе с принцом Филлипом.

Королева Елизавета II и принц Филлип / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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