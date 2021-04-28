Макс Михайлюк впервые показал дочь и рассекретил ее имя

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун впервые стали родителями.

Радостной новостью о пополнении в своей семье сообщила сначала Даша , а потом уже и сам Макс. На своей странице в Инстаграм счастливый отец опубликовал первое фото с малышкой. В кадре запечатлен трогательный момент, когда новорожденная лежит у папы на груди.

Макс Михайлюк с новорожденной дочерью / instagram.com/flymax305

Также экс-холостяк поделился еще одним снимком, который был сделал в родзале во время родов. Макс поддерживал любимую и успокаивал ее.

В подписи к своим публикациям Михайлюк рассекретил дату рождения и имя дочери. Малышка родилась 27 апреля. Девочку пара назвала Арианой.

Моя Маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля ты мой Герой. 27.04.2021. #Ariana, – написал Макс.

Макс Михайлюк на родах с Дашей Хлистун / instagram.com/flymax305

Напомним,