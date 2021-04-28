Звезда "Игры престолов" Натали Дормер тайно впервые стала мамой
39-летняя актриса Натали Дормер родила первенца.
О пополнении в своей семье актриса рассказала накануне в подкасте "That’s After Life!". Новоиспеченная мама призналась, что у нее с возлюбленным Дэвидом Оуксом родилась девочка. Радостное событие произошло еще в январе 2021 года.
Это было идеальным решением во время пандемии – забеременеть и родить ребенка. Вероятно, через 30 лет дочка будет сидеть в баре и говорить: «Я ребенок ковида», – с юмором, сказала Натали Дормер.
Актриса также отметила, что долго засиживаться в декрете она не намерена. Однако пока дочка еще совсем маленькая, Натали всю себя посвящает ей.
Ей всего три месяца, и она большое счастье, но я больше никогда не буду жаловаться на долгие часы съемок, потому что лишение сна – это совсем другое. Сон всегда был важен для меня, и это единственный недостаток. Но природа такая умная, что гормоны работают.
Напомним,