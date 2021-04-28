Звезда "Игры престолов" Натали Дормер тайно впервые стала мамой

28 апреля 2021 12:40 Юлия Туренко
Звезда
Звезда "Игры престолов" Натали Дормер
Fotobank / GettyImages

39-летняя актриса Натали Дормер родила первенца.

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Поклонники даже и не догадывались, что звезда сериалов «Тюдоры» и «Игра престолов» была беременна, и уже даже успела родить малыша. Пандемия и карантины поспособствовали тому, что Натали Дормер удалось все это тщательно скрыть.

О пополнении в своей семье актриса рассказала накануне в подкасте "That’s After Life!". Новоиспеченная мама призналась, что у нее с возлюбленным Дэвидом Оуксом родилась девочка. Радостное событие произошло еще в январе 2021 года.

Это было идеальным решением во время пандемии – забеременеть и родить ребенка. Вероятно, через 30 лет дочка будет сидеть в баре и говорить: «Я ребенок ковида», – с юмором, сказала Натали Дормер.

Актриса Натали Дормер / Fotobank / GettyImages

Актриса также отметила, что долго засиживаться в декрете она не намерена. Однако пока дочка еще совсем маленькая, Натали всю себя посвящает ей.

Ей всего три месяца, и она большое счастье, но я больше никогда не буду жаловаться на долгие часы съемок, потому что лишение сна – это совсем другое. Сон всегда был важен для меня, и это единственный недостаток. Но природа такая умная, что гормоны работают.

Напомним,

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