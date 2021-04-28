Холостячка-2: кто станет новой героиней реалити
После грандиозного успеха первого сезона романтического реалити «Холостячка» зрители с нетерпением гадали, будет ли продолжение и кто станет новой героиней.
После грандиозного финала первого сезона многие успешные женщины изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми завидными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку, – комментирует директор студии StarLightProduction Анна Калина.
Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Пара продолжает строить отношения и после проекта.
В комментариях на официальной странице проекта в Инстаграм подписчики выразили свое мнение, кто же может стать новой Холостячкой. Чаще всего звучали такие имена: певица Тина Кароль, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, блогер София Стужук, танцовщица Лена Головань и гимнастка Анна Ризатдинова.
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Напомним,