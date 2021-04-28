Холостячка-2: кто станет новой героиней реалити

28 апреля 2021 12:10 Юлия Туренко
Холостячка-2: кто станет новой героиней реалити
Холостячка-2: кто станет новой героиней реалити
пресс-служба

После грандиозного успеха первого сезона романтического реалити «Холостячка» зрители с нетерпением гадали, будет ли продолжение и кто станет новой героиней.

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Телеканал СТБ начинает работу над вторым сезоном проекта. И уже в этот четверг, 29 апреля, в эфире ток-шоу «Как выйти замуж» будет рассекречена главная интрига – имя новой Холостячки, которая этой осенью будет выбирать любовь на СТБ!

После грандиозного финала первого сезона многие успешные женщины изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми завидными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку, – комментирует директор студии StarLightProduction Анна Калина.

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Реалити «Холостячка» – это первая украинская адаптация успешного формата «The Bachelorette». Проект, в котором любовь выбирает женщина, стал главным телевизионным событием в Украине и по результатам смотрения взял наивысший рекорд – лучшая программа 2020 года. «Холостячку» с интересом смотрели и активно обсуждали не только женщины, но и мужчины. А общее количество зрителей первого сезона составило 14 млн украинцев.

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Пара продолжает строить отношения и после проекта.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / пресс-служба

В комментариях на официальной странице проекта в Инстаграм подписчики выразили свое мнение, кто же может стать новой Холостячкой. Чаще всего звучали такие имена: певица Тина Кароль, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, блогер София Стужук, танцовщица Лена Головань и гимнастка Анна Ризатдинова.

Не пропустите ток-шоу «Как выйти замуж» в этот четверг, 29 апреля, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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