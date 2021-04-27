Вера Брежнева заблудилась в лабиринте в Барселоне: Там снимали фильм "Парфюмер"

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка.10 лет» на Новом канале Вера Брежнева показала недооцененное туристами место в Испании.

Барселона – очень популярный среди туристов город. Несмотря на это, в нем до сих пор есть много «секретных» локаций, в которые редко доезжают путешественники. Например, парк «Лабиринт Орта», в котором недавно побывала Вера Брежнева – певица и ведущая финальных выпусков тревле-шоу «Орел&Решка. 10 лет» , которое показывал Новый канал.

В следующем году парку исполнится 230 лет. А заложил его бывший хозяин этих мест – маркиз Жоан Антони Десвалльс – для развлечения своих дорогих гостей.

Сейчас каждый турист может почувствовать себя гостем маркиза и за каких-то 2.23 евро испробовать на себе развлечение дворян 18 века, – рассказала Вера Брежнева. – Но если прийти в парк в воскресенье, вход будет бесплатным! Правда, только с ноября по март.

Заблудиться в лабиринте – проще простого. Так что Вера Брежнева не сразу нашла статую бога Эроса, которую не просто так поставили в центре парка. Дело в том, что лабиринты при дворцах строили как места для поцелуев. После парочки бокалов шампанского на балу барышня могла кокетливо сообщить кавалеру, что идет гулять в сад, как бы намекая, что она не против, чтобы он ее там нашел. Такая себе игра в прятки для взрослых.

Я просто чуть-чуть не туда завернула, ну, бывает с каждым! Если честно, я просто не знала, куда нужно прийти, – посмеялась ведущая финальных выпусков праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале.

Еще один интересный факт: этот лабиринт вы могли видеть в фильме «Парфюмер: история одного убийцы» – именно в этом парке Жан-Батист Гренуй поджидал свою жертву по имени Лаура.

Смотрите всей семьей свежие выпуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,