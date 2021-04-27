Вера Брежнева заблудилась в лабиринте в Барселоне: Там снимали фильм "Парфюмер"
Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка.10 лет» на Новом канале Вера Брежнева показала недооцененное туристами место в Испании.
В следующем году парку исполнится 230 лет. А заложил его бывший хозяин этих мест – маркиз Жоан Антони Десвалльс – для развлечения своих дорогих гостей.
Сейчас каждый турист может почувствовать себя гостем маркиза и за каких-то 2.23 евро испробовать на себе развлечение дворян 18 века, – рассказала Вера Брежнева. – Но если прийти в парк в воскресенье, вход будет бесплатным! Правда, только с ноября по март.
Я просто чуть-чуть не туда завернула, ну, бывает с каждым! Если честно, я просто не знала, куда нужно прийти, – посмеялась ведущая финальных выпусков праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале.
Еще один интересный факт: этот лабиринт вы могли видеть в фильме «Парфюмер: история одного убийцы» – именно в этом парке Жан-Батист Гренуй поджидал свою жертву по имени Лаура.
Смотрите всей семьей свежие выпуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!
Напомним,