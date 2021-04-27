Игорь Кондратюк поделился редкими снимками подросшей дочери

27 апреля 2021 14:40 Юлия Туренко
Игорь Кондратюк поделился редкими снимками подросшей дочери
Ведущий Игорь Кондратюк
социальная сеть Instagram

Ведущий Игорь Кондратюк довольно редко делится с публикой деталями личной жизни.

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Ведущий легендарного проекта «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк с супругой Александрой воспитывают троих детей – сыновей Сергея и Данила, а также дочь Полину.

Совместные фото Игоря с детьми – особая радость для поклонников телеведущего. На его страницах в социальных сетях они появляются очень-очень редко.

Дочь Игоря Кондратюка Полина / instagram.com/kondratiuk_official

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Поэтому очередная публикация, в которой ведущий поделился фотографиями подросшей дочери Полины, вызвала множество позитивных откликов и комментариев.

Сделал Игорь это в честь Дня дочери, который отмечают 25 апреля.

Сьогодні - День Донечки! Бажаю моїй красуні-розумнюні Поліні бути щасливою! - написал в комментариях под снимками Кондратюк.

Под публикацией фолловеры отметили, что девушка невероятно похожа на своего звездного отца: "Доця красуня, татова радість....і копія", "Як дві краплі, гарненька дівчинка", "Ваша донька на вас дуже схожа", "Вся в татуся".

Дочь Игоря Кондратюка Полина / instagram.com/kondratiuk_official
Напомним, 

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