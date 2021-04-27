Игорь Кондратюк поделился редкими снимками подросшей дочери
Ведущий Игорь Кондратюк довольно редко делится с публикой деталями личной жизни.
Совместные фото Игоря с детьми – особая радость для поклонников телеведущего. На его страницах в социальных сетях они появляются очень-очень редко.
Сделал Игорь это в честь Дня дочери, который отмечают 25 апреля.
Сьогодні - День Донечки! Бажаю моїй красуні-розумнюні Поліні бути щасливою! - написал в комментариях под снимками Кондратюк.
Под публикацией фолловеры отметили, что девушка невероятно похожа на своего звездного отца: "Доця красуня, татова радість....і копія", "Як дві краплі, гарненька дівчинка", "Ваша донька на вас дуже схожа", "Вся в татуся".