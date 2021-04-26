Ани Лорак рассказала о романе с Сергеем Ребровым: Роль любовницы мне не подошла

26 апреля 2021 14:10 Юлия Туренко
Ани Лорак рассказала о романе с Сергеем Ребровым: Роль любовницы мне не подошла
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

42-летняя украинская певица Ани Лорак призналась, что у нее был роман с легендарным динамовцем.

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Не часто Ани Лорак делится деталями из своей личной жизни. На днях в эфире программы "Судьба человека" исполнительница рассказала о романе с экс-футболистом и тренером киевского "Динамо", а ныне футбольным тренером венгерского "Ференцвароша" – Сергеем Ребровым.

Мы познакомились с Ребровым в Лондоне. Был музыкальный фестиваль, – вспоминает Ани. – После этого была какая-то вечеринка. Так оно бывает: просто взгляд, просто общение, какая-то заинтересованность друг другом и взаимная симпатия. Мы пообщались. Казалось бы, все на этом должно было закончиться. Но человек искал пути, номера телефонов и так далее. Когда мужчина одержим и когда он хочет, то он добивается. Но когда он добился желаемого, он не знал, что с этим делать.

Ани Лорак на отдыхе на Мальдивах / instagram.com/anilorak

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По словам Лорак, спортсмен предложил ей роль любовницы. Однако она была к ней не готова, поэтому Ани пришлось оборвать любое общение с Сергеем.

Он понял, что не готов. И предложил мне роль, которая мне не подошла. Роль девушки для встреч меня не интересовала. Он предлагал мне роль любовницы, к которой я не была готова. Вот так все и случилось. Появилось чувство, но оно дальше не развилось. Уже в зародыше я поняла, что это не мой путь. Поэтому ничего дальше не произошло. Я сказала: «Нет, так не будет». Он продолжал, но я поменяла номер телефона и оборвала все линии общения.

Певица признается, что в тот момент ее спасло творчество. И именно тогда родилась, ставшая хитом, композиция "Мрiй про мене".

Конечно было сложно, когда ты в чувствах, в любви и у тебя все болит: "А-а-а-а! Я хочу его видеть! Где он?! Я без него жить не могу!?" Я поняла, что у меня есть палочка-выручалочка - творчество. Я написала украинский альбом, который стал платиновым и который принес мне популярность. Родилась песня "Мрiй про мене".

Напомним,

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