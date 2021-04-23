Ани Лорак впервые рассказала об изменах экс-супруга

23 апреля 2021 16:17 Юлия Туренко
Ани Лорак впервые рассказала об изменах экс-супруга
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

В начале 2019 года в личной жизни Ани Лорак произошли кардинальные перемены.

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После 10 лет брака Ани Лорак приняла решение развестись со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым она воспитывает дочь Софию.

После этого события ни певица, ни бизнесмен ничего не комментируют по этому поводу. Изначально не было понятно, кто же стал инициатором разрыва отношений.

Лишь на днях Лорак решилась впервые прокомментировать свой болезненный развод. Сделала она это в эфире одной из российских программ.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak
Ани призналась, что причиной развода с Муратом послужили интрижки бизнесмена с другими девушками. К тому же он не захотел ехать с певицей жить в Москву.

Прокомментировала Лорак и скандальное видео, где Налчаджиоглу весело проводит время в одном из киевских клубов вместе с неизвестной девушкой.

В интернет было брошено видео, где он с другой девушкой. Он не скрывался даже. Мурат же говорил, что это не он на кадрах, - утверждает певица. - Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход.

Ани Лорак с дочкой / instagram.com/anilorak
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При этом бизнесмен пытался сохранить брак, но певица не захотела прощать ему предательство. 

Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет. Он еще подал в суд на раздел имущества, - говорит звезда. - Если я что-то решила, назад дороги нет. Мы в итоге заключили мировое соглашение. Если бы я не пошла на него, то он ничего не получил.

Напомним, 

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