Ани Лорак вышла в свет с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу ‒ видео
6 марта 2021 13:00
Катерина Даниленко
Певица Ани Лорак
социальная сеть Instagram
Экс-чета Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу удивили публику совместным появлением на красной дорожке.
На днях бывший супруг певицы
приехал в Москву, чтобы увидиться с 9-летней дочкой Софией. Девочка очень соскучилась по отцу, в Instagram она показала, как проводила с ним время за готовкой на кухне. После этого все семейство посетило вечеринку Филиппа Киркорова.
Ани Лорак с экс-супругом и дочерью / социальная сеть Instagram
На мероприятии Ани и Мурат улыбались и фотографировались, идя под ручку по ступенькам. Похоже, после скандального развода знаменитостям все же удалось наладить отношения.
Исполнительница была одета в классический молочный костюм и закрытые туфли на высоком каблуке. Мужчина появился на публике в черных штанах с карманами и кожаной куртке. А их общая дочь София блистала перед камерами в пышном черно-сером платье.
Фото и видео с мероприятия тут же разлетелось по фан-аккаунтам певицы. Поклонники не понимают, куда же подевался продюсер
Black Star Егор Глеб, с которым Каролину связывали романтические отношения.
Напомним,