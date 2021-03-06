Ани Лорак вышла в свет с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу ‒ видео

6 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Ани Лорак вышла в свет с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу ‒ видео
Певица Ани Лорак
социальная сеть Instagram

Экс-чета Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу удивили публику совместным появлением на красной дорожке.

Читайте такжеРози Хантингтон-Уайтли полностью обнажилась для мирового глянца
На днях бывший супруг певицы приехал в Москву, чтобы увидиться с 9-летней дочкой Софией. Девочка очень соскучилась по отцу, в Instagram она показала, как проводила с ним время за готовкой на кухне. После этого все семейство посетило вечеринку Филиппа Киркорова.

Ани Лорак с экс-супругом и дочерью / социальная сеть Instagram

На мероприятии Ани и Мурат улыбались и фотографировались, идя под ручку по ступенькам. Похоже, после скандального развода знаменитостям все же удалось наладить отношения.

Исполнительница была одета в классический молочный костюм и закрытые туфли на высоком каблуке. Мужчина появился на публике в черных штанах с карманами и кожаной куртке. А их общая дочь София блистала перед камерами в пышном черно-сером платье.

Читайте такжеЛипсинк баттл: Ксения Мишина появится в образе Винника, а Александр Эллерт – в образе Бритни Спирс
Фото и видео с мероприятия тут же разлетелось по фан-аккаунтам певицы. Поклонники не понимают, куда же подевался продюсер Black Star Егор Глеб, с которым Каролину связывали романтические отношения.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд Ани Лорак личная жизнь звезд разводы звезд Мурат Налчаджиоглу социальные сети фото новости

Материалы по теме

Правда или постановка? Елена-Кристина Лебедь ответила на популярный вопрос об "Аферистах в сетях"
Новости

Правда или постановка? Елена-Кристина Лебедь ответила на популярный вопрос об "Аферистах в сетях"Эксклюзив
Анастасия Бунина о работе над фильмом "Виновата любовь": У Оксаны Байрак на площадке никогда не бывает просто
Новости

Анастасия Бунина о работе над фильмом "Виновата любовь": У Оксаны Байрак на площадке никогда не бывает просто
Виктория Бекхэм поделилась редким фото старшего сына в честь его дня рождения
Новости

Виктория Бекхэм поделилась редким фото старшего сына в честь его дня рождения
Выходите без звонка-4: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 09.03.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 09.03.2021)

Популярное на сайте

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Популярное видео

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK