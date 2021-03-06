Ани Лорак вышла в свет с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу ‒ видео

Экс-чета Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу удивили публику совместным появлением на красной дорожке.

На днях бывший супруг певицы приехал в Москву, чтобы увидиться с 9-летней дочкой Софией. Девочка очень соскучилась по отцу, в Instagram она показала, как проводила с ним время за готовкой на кухне. После этого все семейство посетило вечеринку Филиппа Киркорова.

Ани Лорак с экс-супругом и дочерью / социальная сеть Instagram

На мероприятии Ани и Мурат улыбались и фотографировались, идя под ручку по ступенькам. Похоже, после скандального развода знаменитостям все же удалось наладить отношения.

Исполнительница была одета в классический молочный костюм и закрытые туфли на высоком каблуке. Мужчина появился на публике в черных штанах с карманами и кожаной куртке. А их общая дочь София блистала перед камерами в пышном черно-сером платье.

Фото и видео с мероприятия тут же разлетелось по фан-аккаунтам певицы. Поклонники не понимают, куда же подевался продюсерBlack Star Егор Глеб, с которым Каролину связывали романтические отношения.

Напомним,