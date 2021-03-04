Липсинк баттл: Ксения Мишина появится в образе Винника, а Александр Эллерт – в образе Бритни Спирс
6 марта в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл», в котором примет участие беспрецедентное количество звезд.
Стало известно, что участниками первого эпизода станет Анна Ризатдинова, которая предстанет перед зрителями в образе известной певицы Оли Поляковой.
Сразится Анна с «третьей ракеткой мира», которая прилетела из Монте-Карло специально для съемок шоу «Липсинк баттл», Элиной Свитолиной. Она перевоплотится в известного певца и продюсера MONATIK. Также отвечая на острые вопросы ведущих Тины Кароль и ПТП, теннисистка эксклюзивно расскажет, на что потратила призовые 20 миллионов долларов.
Также в первом эпизоде шоу примет участие Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.
Сегодня в эфире «Сніданку з 1+1» стало известно, что в шоу также примет участие Юлия Санина. Артистка в прямом эфире приняла #lipsyncbattle_challenge и бросила вызов актрисе Ольге Сумской, лидеру группы «Без обмежень» Сергею Танчинцу. В каком образе певица будет выступать, и кто станет следующим участником шоу, на данный момент не известно.
Напомним,