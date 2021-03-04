Липсинк баттл: Ксения Мишина появится в образе Винника, а Александр Эллерт – в образе Бритни Спирс

6 марта в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл», в котором примет участие беспрецедентное количество звезд.

По формату шоу «Липсинк баттл» , известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.

Стало известно, что участниками первого эпизода станет Анна Ризатдинова, которая предстанет перед зрителями в образе известной певицы Оли Поляковой.

Сразится Анна с «третьей ракеткой мира», которая прилетела из Монте-Карло специально для съемок шоу «Липсинк баттл», Элиной Свитолиной. Она перевоплотится в известного певца и продюсера MONATIK. Также отвечая на острые вопросы ведущих Тины Кароль и ПТП, теннисистка эксклюзивно расскажет, на что потратила призовые 20 миллионов долларов.

Следующими за звание лучшего пародиста страны будет бороться звездная пара Александра Эллерта и Ксении Мишиной. Ксения Мишина предстанет в образе Олега Винника и исполнит главный хит артиста «Вовчиця», а Александр Эллерт примерит образ популярной поп-певицы Бритни Спирс.

Также в первом эпизоде шоу примет участие Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.

Сегодня в эфире «Сніданку з 1+1» стало известно, что в шоу также примет участие Юлия Санина. Артистка в прямом эфире приняла #lipsyncbattle_challenge и бросила вызов актрисе Ольге Сумской, лидеру группы «Без обмежень» Сергею Танчинцу. В каком образе певица будет выступать, и кто станет следующим участником шоу, на данный момент не известно.

Напомним,