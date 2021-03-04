Жена DZIDZIO рассказала, почему у них с певцом нет детей

4 марта 2021 08:40 Юлия Крутиева
Жена DZIDZIO рассказала, почему у них с певцом нет детей
DZIDZIO и SLAVIA
instagram.com/slavia_official

Жена DZIDZIO призналась, что очень хочет детей. И обьяснила, почему в их семье до сих пор нет малыша.

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Практически никогда DZIDZIO не рассказывает в интервью о своей личной жизни. Тем не менее вот уже на протяжении семи лет певец находится в браке с певицей Ярославой Хомой.

Пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище, а вот сыграть свадьбу Михаил и Ярослава решились только лишь спустя тринадцать лет совместной жизни.

Несмотря на такую продолжительную связь, супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях. Также их не увидишь вместе на обложках известных глянцев.

DZIDZIO и SLAVIA / instagram.com/slavia_official
У пары до сих пор нет детей. Именно на эту очень личную тему Ярослава, впервые за долгое время, поговорила с журналистами программы «Зірковий шлях».

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В частности, женщина рассказала, почему у них с DZIDZIO почти за 20 лет совместной жизни нет детей.

Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо, - рассказывает певица. - Михайло говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени.

Напомним, 

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дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Дзидзьо Dzidzio новости SLAVIA

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