Жена DZIDZIO рассказала, почему у них с певцом нет детей
Жена DZIDZIO призналась, что очень хочет детей. И обьяснила, почему в их семье до сих пор нет малыша.
Пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище, а вот сыграть свадьбу Михаил и Ярослава решились только лишь спустя тринадцать лет совместной жизни.
Несмотря на такую продолжительную связь, супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях. Также их не увидишь вместе на обложках известных глянцев.
Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо, - рассказывает певица. - Михайло говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени.
Напомним,