Вперше! Олександр Пономарьов та Михайло Хома з новою патріотичною програмою – «Україна переможе»

12 квітня 2024 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Вперше! Олександр Пономарьов та Михайло Хома з новою патріотичною програмою – «Україна переможе»
Олександр Пономарьов та Михайло Хома
Пресслужба

Вперше - спільний концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми з новою патріотичною програмою «Україна переможе».

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20 квітня Олександр Пономарьов та Михайло Хома презентують у Національному Палаці Мистецтв «Україна» нову масштабну спільну програму – «Україна переможе» у супроводі заслуженого академічного Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Потужне звучання великого оркестру та хору посилить масштабність та емоційну глибину виступу.

Мета концерту: зібрати на FPV-дрони для тактичного підрозділу особливого призначення Г.Р.І.М. у складі 41-ї ОМБр ЗСУ. Тому цей вечір в НПМ «Україна» стане не тільки шансом зануритися у світ прекрасної музики, але й можливістю взяти участь у добрій справі й зробити свій внесок у допомогу ЗСУ.

Дует Олександра Пономарьова та Михайла Хоми полюбився слухачам від самої своєї появи, підірвавши український інфопростір піснями «Україна переможе», «Гей, соколи!» та багатьма іншими. Ці пісні стали розрадою та підтримкою мільйонів українців у найважчі часи, вони підіймали бойовий дух та гуртували людей. 

20 квітня відбудеться найочікуваніший концерт цієї весни – «Україна переможе» Олександра Пономарьова і Михайла Хоми. На сцені легендарного палацу «Україна» прозвучать і улюблені хіти «Горить, палає техніка ворожа»,  «Києве мій», «Чому», «Я люблю тільки тебе», «Ніколи нікому» і прем’єри. В цей день вперше наживо прозвучить нова пісня, присвячена українським військовим, яку нещодавно написав Олександр Пономарьов. 

Концерт «Україна переможе» стане незабутнім для глядачів не лише завдяки потужному дуету Пономарьова та Хоми, але й яскравому акомпанементу. Грати цього вечора буде легендарний заслужений академічний Ансамбль пісні й танцю Збройних Сил України під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, полковника Дмитра Антонюка.  Це один з найуспішніших професійних колективів України, що співпрацює з Енніо Морріконе, «ВВ», «Скрябін» та іншими зірками. 

Україна переможе

Гей, соколи!

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Дует Олександра й Михайла народився з дружби. Ще до війни вони записали пісню «Пазли», що зібрала 7 млн переглядів на YouTube. З початку повномасштабного вторгнення музиканти почали підтримувати ЗСУ – давати концерти у військових частинах, у прифронтовій зоні. Артисти провели безліч благодійних концертів в Україні й за кордоном, завдяки яким вдалося зібрати близько 3 млн євро на дрони й автівки для ЗСУ. Крім того, Олександр Пономарьов і Михайло Хома закупили форму для 3 тис. жінок військовослужбовиць на власні кошти. 

Ми познайомилися з Михайлом ще 2000 рокуна Чорноморських іграх, де Міша був конкурсантом, а ми з Кузьмою Скрябіним були у журі. Ще тоді я відмітив, що Михайло дуже класно співає. Потім я його загубив, а потім дізнався, що Міша – то і є Дзідзьо. Я пам’ятав його голос. Тому коли написав пісню «Чому», запропонував йому співпрацю, – розповідає про історію дуету і дружби Олександр Пономарьов.

3 причини відвідати концерт «Україна переможе»:

  1. Талановиті виконавці. Голос Олександра Пономарьова дозволяє йому з легкістю виконувати оперні партії, а Михайло Хома вражає своїм унікальним глибоким тембром і широким діапазоном.
  2. Емоційна та патріотична програма. На концерті будуть щирі та емоційні моменти, які не залишать байдужим жодного глядача.
  3. Благодійна мета: кошти, зібрані від концерту, будуть спрямовані на допомогу українській армії.

Олександр Пономарьов та Михайло Хома / Пресслужба

Наближаймо перемогу разом! Слава Україні!

  • Де: НПМ «Україна» – Київ, вул. Велика Васильківська, 103
  • Коли: 20 квітня, 18:00.
  • Квитки: https://master-show.com/?afisha=oleksandr-ponomarov-ta-myhajlo-homa-ukrayina-peremozhe
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