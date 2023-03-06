Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Юрій Горбунов запрошують на Благодійну Вечерю на підтримку ЗСУ

2 000 000 гривень зібрали артисти під час минулого благодійного вечора.

11 березня запрошуємо вас у КВЦ «Парковий» на благодійну вечерю за участі улюблених виконавців багатьох українців - Олександра Пономарьова та Михайла Хоми (DZIDZIO). У програмі - найкращі пісні артистів, а також благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців. Ведучий вечора – Юрій Горбунов. У вартість квитка включена вечеря та welcome drink. Збір гостей - о 17:00.

Ціль благодійного аукціону - збір коштів на дрони та пікапи захисникам під Бахмутом та на допомогу внутрішнім переселенцям.

У своєму відеозапрошенні на концерт співаки повідомили: «Заспіваємо і зробимо дуже добру справу для України!»

Подібна благодійна вечеря відбулась у січні. У відео, яке Юрій Горбунов оприлюднив пізніше, він повідомив: «Ми зібрали трошки більше, ніж 50 тисяч доларів на дрон. І так, за кожну копійку, яку ми заробили для наших військових, ми будемо вести звіт».

Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Юрій Горбунов запрошують на Благодійну Вечерю / Пресслужба

І показав те, що їм вдалося придбати за ці кошти, – найпотужніший дрон, який вже наступного дня відправився в Бахмут, в 57-му бригаду. Михайло Хома додав: «А найважливіше, що зібраний він в Україні, ми зібрали та потратили в Україні. І його показники набагато кращі - по батареї, по оптиці, по дальності польоту - краще, ніж в закордонного виробника».

Ця благодійна вечеря - одна з серії благодійних подій від «Квартал-Концерту» в КВЦ «Парковий». Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів - БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 3-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів, та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ «Парковий» - це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття - це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

ЩО: Благодійна Вечеря з Олександром Пономарьовим, Михайлом Хомою та Юрієм Горбуновим

ДЕ: КВЦ “ПАРКОВИЙ” Паркова дорога, 16а, 3-й поверх

КОЛИ: 11 березня, 17:00

КВИТКИ: https://bit.ly/blagodiynavecheria1103parkovy

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 050 471 23 28

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