Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
2 марта 2023 13:05
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча сімейного розважального шоу «єПитання» Леся Нікітюк також розповіла, де бере натхнення для зйомок.
Лесі Нікітюк? Ведуча розважального сімейного шоу «єПитання», яке з 13 березня покаже Новий канал, розповіла, як долає стрес.
Для мене відкрився новий напрямок знаходження балансу. Зараз я займаюся практиками – медитую двічі на день, – розповідає телеведуча. – Це мій метод відновлення.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
У наших життях з’явилися нові правила: повітряна тривога – спускаєшся в укриття, немає світла – запалюєш свічку або вмикаєш генератор, немає води – відкручуєш пляшку і поливаєш себе, – говорить вона. – А щодо натхнення… Скажу вам чесно, коли ми знімали «єПитання», то нас заряджав сам процес створення цього проєкту! Нічого більше не треба. В усієї команди нарешті з’явилася робота, яку всі старанно виконували. При всій повазі до знаменитостей, але я звернула увагу, що до повномасштабної війни деякі зірки інколи могли запізнюватися на зйомки, показувати, що їм щось не подобається. А от зараз усім усе подобається! Люди стали більш прості й відкриті. Всі скучили за діями, до яких звикли. Я зараз про павільйонні зйомки, спілкування, класний контент, жарти.
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