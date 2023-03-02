Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом

Ведуча сімейного розважального шоу «єПитання» Леся Нікітюк також розповіла, де бере натхнення для зйомок.

За рік повномасштабної війни всі українці пережили стрес. Хтось навчився з ним боротися, підібрав свої методи відновлення організму. Комусь досі складно опанувати себе в тривожні моменти. Можливо, вам допоможе дієвий лайфхак від Лесі Нікітюк ? Ведуча розважального сімейного шоу «єПитання», яке з 13 березня покаже Новий канал, розповіла, як долає стрес.

Для мене відкрився новий напрямок знаходження балансу. Зараз я займаюся практиками – медитую двічі на день, – розповідає телеведуча. – Це мій метод відновлення.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Ми всі вже пристосувалися до реалій воєнного часу й навчилися отримувати задоволення від простих та звичних речей. Леся Іванівна зізналася, що й для натхнення тепер багато не треба.

У наших життях з’явилися нові правила: повітряна тривога – спускаєшся в укриття, немає світла – запалюєш свічку або вмикаєш генератор, немає води – відкручуєш пляшку і поливаєш себе, – говорить вона. – А щодо натхнення… Скажу вам чесно, коли ми знімали «єПитання», то нас заряджав сам процес створення цього проєкту! Нічого більше не треба. В усієї команди нарешті з’явилася робота, яку всі старанно виконували. При всій повазі до знаменитостей, але я звернула увагу, що до повномасштабної війни деякі зірки інколи могли запізнюватися на зйомки, показувати, що їм щось не подобається. А от зараз усім усе подобається! Люди стали більш прості й відкриті. Всі скучили за діями, до яких звикли. Я зараз про павільйонні зйомки, спілкування, класний контент, жарти.

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