Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом

2 марта 2023 13:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча сімейного розважального шоу «єПитання» Леся Нікітюк також розповіла, де бере натхнення для зйомок.

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За рік повномасштабної війни всі українці пережили стрес. Хтось навчився з ним боротися, підібрав свої методи відновлення організму. Комусь досі складно опанувати себе в тривожні моменти. Можливо, вам допоможе дієвий лайфхак від Лесі Нікітюк? Ведуча розважального сімейного шоу «єПитання», яке з 13 березня покаже Новий канал, розповіла, як долає стрес.

Для мене відкрився новий напрямок знаходження балансу. Зараз я займаюся практиками – медитую двічі на день, – розповідає телеведуча. – Це мій метод відновлення.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Ми всі вже пристосувалися до реалій воєнного часу й навчилися отримувати задоволення від простих та звичних речей. Леся Іванівна зізналася, що й для натхнення тепер багато не треба.

У наших життях з’явилися нові правила: повітряна тривога – спускаєшся в укриття, немає світла – запалюєш свічку або вмикаєш генератор, немає води – відкручуєш пляшку і поливаєш себе, – говорить вона. – А щодо натхнення… Скажу вам чесно, коли ми знімали «єПитання», то нас заряджав сам процес створення цього проєкту! Нічого більше не треба. В усієї команди нарешті з’явилася робота, яку всі старанно виконували. При всій повазі до знаменитостей, але я звернула увагу, що до повномасштабної війни деякі зірки інколи могли запізнюватися на зйомки, показувати, що їм щось не подобається. А от зараз усім усе подобається! Люди стали більш прості й відкриті. Всі скучили за діями, до яких звикли. Я зараз про павільйонні зйомки, спілкування, класний контент, жарти.

Нагадаємо, 

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