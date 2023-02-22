Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов розповів про те, що найбільше вразило у війні

Актор «Молодої» Дмитро Архіпов, який нині служить в ЗСУ, зізнався, що його друзі прощалися з життям в окупації.

Війна вразила кожного українця. Через підлий наступ росіян мільйони людей залишили свої домівки, а хтось опинився в окупації й нині переживає справжнє пекло. Щоб відігнати ворога якнайдалі від України, актор, який зіграв головну роль у серіалі «Молода», Дмитро Архіпов пішов служити в ЗСУ. Новому каналу він розповів, що найбільше його вразило у війні.

Те, що в окупованих містах на Київщині знаходилися мої колеги і друзі. Хтось з підвалу писав координати ворожої техніки, які потім передавалися ЗСУ. А хтось записував прощальні відео, бо росіяни вже заходили до них у будинки і прямо казали, що будуть їх убивати, – каже він. – На щастя, вони вижили, але багато інших українців – ні. Навіть думати про це боюсь. Історії про зґвалтованих жінок і дітей, про цинічні вбивства мирного населення – це все жахало й викликало величезну хвилю болю та люті.

Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

А ще його вразили самі українці, які згуртувались і допомагали одне одному. І продовжують це робити.

Ми постійно зустрічали стомлених і виснажених українців, які щось готували, шили, діставали, допомагали. Це мотивувало не зупинятися і працювати далі, – розповідає Дмитро. – Та й зараз українці постійно вражають. Наприклад, дуже багато людей мені пишуть із запитанням, чим допомогти. А мені так незручно. От тільки я вирішив збирати на автомобіль для підрозділу – мої друзі просто вирішили віддати свій сімейний пікап. Від такої щедрості відбирає мову. Мені постійно щось надсилають: то окопні свічки, то смаколики. Одна подруга зібрала й надіслала 50 турнікетів, які я роздав бійцям в учебці. Безмежно радий і вдячний кожній людині, яка не зупиняється і працює задля перемоги, задля того, щоб зробити добро.

Дивіться серіал «Молода» з Дмитром Архіповим у головній ролі вже в березні на Новому каналі.

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