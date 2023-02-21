Олена-Крістіна Лебідь розкрила поширену аферу з sms-розсилкою

21 февраля 2023 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила поширену аферу з sms-розсилкою
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Як розпізнати повідомлення, на які краще не реагувати? Пояснює ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.

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Щодня ми отримуємо по кілька sms-повідомлень від інтернет-магазинів або сайтів з послугами. Переважно це реклама або розсилки новин. І серед безлічі повідомлень часто можна знайти «підклади» від шахраїв

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь у деталях розповіла про одну з таких афер. Ще й наочний приклад показала. Запам'ятовуйте!

Отримала sms-розсилку від аферистів і одразу поділюся з вами. Будьте уважні! Це кидалово! – каже Олена-Крістіна.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Телеведучій на мобільний надійшло повідомлення нібито від відділу кадрів «eBay» Україна, який запропонував їй роботу вдома по телефону від 1000 гривень на день. Мовляв, це унікальна пропозиція лише для 800 осіб, і якщо ви погоджуєтесь, то перейдіть за посиланням у Telegram. Олена-Крістіна Лебідь одразу зрозуміла – це кидалово!

Після переходу на посилання з повідомлення в Telegram вам почнуть розповідати, що жодних вкладень не потрібно. Але! Попросять зареєструватися на сайті вакансій контрактного роботодавця або конкретної фірми. Ще й оплатити преміум-акаунт. Звісно, може бути щось інше, але головна умова – заплати гроші, не почавши працювати. У результаті, навіть не помітивши, можна віддати дві тисячі гривень за те й за се. Вони можуть вигадати різні причини, але «це ж для того, щоб ви почали працювати просто сьогодні!»

Пресслужба Нового каналу

У своїй розсилці шахраї можуть користуватися назвами найвідоміших компаній, тому пильнуйте:

Подібні sms можуть приходити й від псевдо- «Розетки», «AliExpress», «еBay», «Amazon». Шахраї користуються іменами великих відомих брендів, розуміючи, що на це клюнуть. Не ведіться! І бережіть себе! – підсумувала Олена-Крістіна Лебідь.

Нагадаємо, 

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