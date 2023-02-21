Олена-Крістіна Лебідь розкрила поширену аферу з sms-розсилкою
Як розпізнати повідомлення, на які краще не реагувати? Пояснює ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь у деталях розповіла про одну з таких афер. Ще й наочний приклад показала. Запам'ятовуйте!
Отримала sms-розсилку від аферистів і одразу поділюся з вами. Будьте уважні! Це кидалово! – каже Олена-Крістіна.
Після переходу на посилання з повідомлення в Telegram вам почнуть розповідати, що жодних вкладень не потрібно. Але! Попросять зареєструватися на сайті вакансій контрактного роботодавця або конкретної фірми. Ще й оплатити преміум-акаунт. Звісно, може бути щось інше, але головна умова – заплати гроші, не почавши працювати. У результаті, навіть не помітивши, можна віддати дві тисячі гривень за те й за се. Вони можуть вигадати різні причини, але «це ж для того, щоб ви почали працювати просто сьогодні!»
У своїй розсилці шахраї можуть користуватися назвами найвідоміших компаній, тому пильнуйте:
Подібні sms можуть приходити й від псевдо- «Розетки», «AliExpress», «еBay», «Amazon». Шахраї користуються іменами великих відомих брендів, розуміючи, що на це клюнуть. Не ведіться! І бережіть себе! – підсумувала Олена-Крістіна Лебідь.
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