Олена-Крістіна Лебідь розкрила схему шахраїв, які кидають щонайменше на п’ять тисяч гривень

18 ноября 2022 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила схему шахраїв, які кидають щонайменше на п’ять тисяч гривень
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

У проекті «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі інтернет-афери.

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Купівля онлайн стала популярнішою, ніж шопінг офлайн. І стосується це будь-яких товарів! Навіть домашніх улюбленців. Головна експертка з викриття шахраїв, ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла про актуальну аферу, в яку може потрапити кожен. 

Телефонні афери – сучасний вірус. Навіть я, коли шукала свого песика Сару, розуміла, що через одне оголошення в мережі фейкові. На цьому людей кидають безкарно, – каже телеведуча. – У проекті ми показали, як може обманути продавець породистих собак.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Запам’ятайте схему поетапно!

  1. Ви обираєте на сайті оголошень породисте цуценя. Для прикладу, померанського шпіца. Його середня вартість – 70 тисяч гривень. І от серед усіх пропозицій натикаєтесь на варіант за 11 тисяч. Зрозуміло, що «клюєте» й телефонуєте продавцю.
  2. Відповідають привітно. Та на ваше прохання під’їхати й подивитися песика кажуть, що це неможливо зробити, оскільки вони переїхали в інше місто. Натомість, аби ввійти в довіру, пропонують надіслати відео цуценяти на Viber. Його, зрозуміло, просто завантажують з інтернету. Та не кожна людина може одразу це зрозуміти. На тому й будується розрахунок шахраїв.
  3. Ви знову зідзвонюєтесь та ставите логічне запитання: «Чому так дешево?» Відповідь на нього готова заздалегідь. Псевдопродавець каже, що закриває свій бізнес, бо їде за кордон. Тому планує швидко розпродати породистих цуценят.
  4. Шахрай у розмові тисне й чекає на ваше остаточне рішення – купуєте чи ні?
  5. Далі аферист просить скинути передоплату за песика, яка становить 50% від усієї суми. Потім кур’єрською службою нібито надішле цуценя. Та насправді, зрозуміло, після переказу коштів все закінчується. 

Нагадаємо, 

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