Аферисти в сітях 7 сезон 9 випуск від 05.11.2022 дивитися онлайн

10 ноября 2022 13:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 9 випуск від 05.11.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

5 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 9 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 05.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: Олену-Крістіну Лебідь чекає два незвичайні побачення, а також нахабні шахраї, які змогли знайти загублений штат Вермонт.

Що робити, якщо побачення з чоловіком із сайту знайомств відбувається у вас вдома? Олена-Крістіна Лебідь погодилася зустрітися вдома з чоловіком після лише одного дня листування. Він попросив її бути в короткій спідничці і прийшов із пляшкою шампанського. Чим закінчилося побачення вдома?

Друге побачення буде ще незвичнішим, адже кавалер принесе Олені-Крістіні Лебідь букет петрушки! Вчений Юрій займається глибоким співом, яким він впливає на зростання рослин. Таких побачень не побачите ніде! Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 9 випуск від 05.11.2022.

9 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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