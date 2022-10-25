Аферисти в сітях 7 сезон 7 випуск від 22.10.2022 дивитися онлайн

22 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 7 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 22.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон : під час розслідувань Олена-Крістіна Лебідь зустрілася із двома чоловіками, які виявилися шахраями. Перший обіцяв їй власний салон краси, а другий – вершину насолоди. Що отримала Олена-Крістіна у підсумку, дізнайтесь прямо зараз у 7 випуску Аферисти в сітях 2022.

Перше побачення у Олени-Крістіни Лебідь було з помічником міністра. Звучить солідно, та нічого хорошого чекати від такого кавалера не варто. Помічник міністра пообіцяв подарувати Олені-Крістіні салон, але що насправді стояло за цією обіцянкою? А друге побачення виявилося дуже пікантним, адже чоловік запросив ведучу до лазні. Що було далі? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 7 випуск від 22.10.2022.

7 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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