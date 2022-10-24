На ножах 2022 випуск 2 від 22.10.2022 дивитися онлайн

22 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту На ножах 2022. 2 випуск реаліті На ножах 2022 від 22.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску реаліті На ножах 2022 : Алекс Якутов вирушить до Білої Церкви, де на нього чекає Наталія – господиня закладу Borsch&Varenyky. Вона має велику мрію – створити найкращий ресторан української кухні в місті, проте для цього у Наталії не вистачає ні знань, ні досвіду.

Коли героїня 2 випуску На ножах 2022 Наталія відкрила свій перший заклад – їдальню «Укроп», – він несподівано став дуже популярним. Наталія зраділа і вирішила, що настав час розширювати свій бізнес, і тоді почалися проблеми. Гостям подобався формат їдальні, але Наталя не врахувала, що до ресторану у відвідувачів будуть зовсім інші вимоги. Чому гостям не подобається їжа в Borsch&Varenyky і що потрібно змінити, щоб ресторан став успішним? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 2 від 22.10.2022.

2 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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