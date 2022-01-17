На ножах: ТОП-3 продукта, на которых не экономят шеф-повара

Почему важно на них не скупиться?

В прошлом году каждый мог ощутить значительный скачок цен. По прогнозам аналитиков, в 2022-м они продолжат расти. Сильнее всего подорожают продукты питания . Подобные кризисы вынуждают сокращать расходы, в том числе за счет продуктовой корзины.

Но на какой еде лучше не экономить – мы узнали у кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Молочка

Никогда не экономлю на сливочном масле. Оно дает очень яркий вкус. Поэтому всегда нужно смотреть, какого качества продукт покупаете. Особенно если вы любитель каш. Нельзя экономить и на других молочных продуктах. Творог, кефир, йогурты должны быть самого высшего качества.

На ножах: ТОП-3 продукта, на которых не экономят шеф-повара / пресс-служба Нового канала

Вареники и пельмени

Колбасные изделия

Ни в коем случае не покупайте дешевые полуфабрикаты: вареники, пельмени, хинкали. Вы сами видите цены на муку и мясо. Себестоимость такого рода еды не может быть низкой. Хотя я вообще не советую есть покупные вареники и пельмени. Вы не знаете, какой фарш туда положили. Соберитесь семьей, налепите полную морозилку полуфабрикатов и кайфуйте.

Не экономлю на колбасе. Ем ее редко, но покупаю только проверенную. Для меня важно быть уверенным, что она на 100% сделана из мяса. Такая колбаса дешево стоить не может, ее цена будет около 500 гривен за килограмм и даже выше.

На ножах: ТОП-3 продукта, на которых не экономят шеф-повара / пресс-служба Нового канала

Напомним,