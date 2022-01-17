Актер сериала "Надежда" Алексей Нагрудный рассказал, как музыка победила медицину в его жизни

17 января 2022 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актер сериала
Актер Алексей Нагрудный
пресс-служба канала Украина

17 января в 21:00 на канале Украина состоится премьера 40-серийной медицинской драмы «Надежда». Исполнитель роли хирурга Стрелецкого, актер Алексей Нагрудный, рассказал, как музыка победила медицину в его жизни.

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Алексей Нагрудный признается, что для роли в сериале «Надежда» ему пришлось пройти определенную подготовку. Тем более, что в свое время он мог стать врачом, но творчество взяло вверх.

Хотя я уже играл врачей: пришлось потренироваться и скальпель держать, и шить. Это не трудно, это в кайф. Научиться чему-то новому – это круто, и такого нет ни в какой другой профессии! В своем время передо мной стоял выбор, куда пойти: либо в музыкальное училище, либо в медицинский институт, в итоге пересилило творческое начало… В душе я так и остался музыкантом: человек с таким образованием не сможет уже иначе слушать Вагнера, и сразу будет знать, где главная партия, где заключительная, где кульминация и т.д. В юности был лауреатом Всесоюзного Конкурса Молодых Исполнителей, но так сложились обстоятельства, что я стал актером, – делится Алексей.

Сериал "Надежда": актер Алексей Нагрудный / пресс-служба канала Украина

Нагрудный признается, работа – его главное хобби. Отдых актер выбирает только семейный.

Мы можем все вместе смотреть телевизор, валяться возле бассейна или отправиться в жаркие страны и развлекаться там, как мажоры. Главное, что вместе, – поделилась Алексей Нагрудный.

Напомним,

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