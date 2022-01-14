Холостяк 12 сезон: ТОП-3 правила жизни Алекса Топольского

Неприятности или, как мы привыкли говорить, «черная полоса» случается с каждым. Главное – уметь вовремя собраться, найти в себе силы двигаться дальше и преодолеть сложности.

Своим опытом, что делать, когда все идет наперекосяк, поделился главный герой 12 сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ, бизнесмен Алекс Топольский. Мужчина назвал три основные правила жизни, которые помогают ему не падать духом:

1. Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным! И независимо от того, насколько хорошо или плохо вы себя чувствуете, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то где-то отчаянно за нее борется.

Холостяк-12: Алекс Топольский / пресс-служба канала СТБ

Боль является частью роста. Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться и это хорошо. Потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не заставляют нас. Когда наступают тяжелые времена, напоминайте себе, что никакая боль не пребывает без цели. Двигайтесь от того, что причиняет вам боль, но никогда не забывайте урок, который она преподает вам. То, что вы боретесь, не означает, что вы терпите неудачу. Каждый большой успех требует, чтобы присутствовала достоянная борьба. Оставайтесь терпеливыми и уверенными. Все наладится. Скорее всего, не через мгновение, но все будет.

3. Каждая маленькая битва – это шаг вперед. В жизни терпение не равно ожиданию. Оно является способностью сохранять хорошее настроение, работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собрались пробовать, идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла. Это может означать потери стабильности, комфорта и даже вашего разума на некоторое время. Это тест на вашу выдержку и на то, насколько вы действительно хотите достичь цели. И если вы захотите, вы сделаете это, несмотря на неудачи и боль! И на каждом шагу вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Вы поймете, что борьба – не преграда на пути. Это – путь!

Напомним,