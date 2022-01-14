Холостяк 12 сезон: ТОП-3 правила жизни Алекса Топольского
Неприятности или, как мы привыкли говорить, «черная полоса» случается с каждым. Главное – уметь вовремя собраться, найти в себе силы двигаться дальше и преодолеть сложности.
1. Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным! И независимо от того, насколько хорошо или плохо вы себя чувствуете, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то где-то отчаянно за нее борется.
3. Каждая маленькая битва – это шаг вперед. В жизни терпение не равно ожиданию. Оно является способностью сохранять хорошее настроение, работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собрались пробовать, идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла. Это может означать потери стабильности, комфорта и даже вашего разума на некоторое время. Это тест на вашу выдержку и на то, насколько вы действительно хотите достичь цели. И если вы захотите, вы сделаете это, несмотря на неудачи и боль! И на каждом шагу вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Вы поймете, что борьба – не преграда на пути. Это – путь!
Напомним,