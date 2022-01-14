Голос країни 12 сезон: Юрий Горбунов поделился секретами нового сезона проекта
23 января зрителей ожидает первый этап шоу «Голос країни-12» – слепые прослушивания, в который прошли сильнейшие вокалисты со всей Украины.
По словам Юрия Горбунова, успех каждого сезона шоу в том, что оно всегда актуально, соответствует современным трендам и близко к народу.
Если сделать анализ по всем сезонам «Голосу країни», то можно увидеть, как менялись тренды от хип-хоп музыки до поп. Будут удивлять в этом сезоне точно голоса участников, потому что именно голос – это ДНК проекта. Каждый раз частично меняются тренеры, декорации, актуальность самой музыки, но есть основа, на которой все создано, и эта ДНК уже 12 сезон дает показатели, – рассказал Горбунов.
Хотел сказать, что главное оставаться беспристрастным, но мы всегда на стороне участников. Когда тренеры не поворачиваются или критикуют, мы, конечно, недовольны. Вот сейчас, находясь в стресс-руме на «слепых прослушиваниях», а затем на боях, нокаутах, стоя рядом с нашими участниками, мы всегда отстаиваем их интересы. И это очень важно как для участников, так и для нас, - прокомментировал ведущий.
Двенадцатый сезон музыкального проекта пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна», на одной сцене соберутся таланты из разных уголков Украины, которые живут рядом с нами и мечтают о большой сцене. Среди них – дипломированный знаток стародавней музыки Роман Мелиш, который шесть лет учился в швейцарском Базеле. Это музыка дооперного пения и предполагает исполнение в храмах со специальной акустикой. Поэтому участник почти 15 лет не пел в микрофон. Сейчас Роман вернулся в Украину, чтобы развивать это направление музыки здесь.
Напомним,