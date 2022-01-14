Голос країни 12 сезон: Юрий Горбунов поделился секретами нового сезона проекта

23 января зрителей ожидает первый этап шоу «Голос країни-12» – слепые прослушивания, в который прошли сильнейшие вокалисты со всей Украины.

В этом году в тренерский состав вошли Потап, DOFOREEVA, Оля Полякова и Святослав Вакарчук. Уже седьмой сезон «Голос країни» ведет семейная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

По словам Юрия Горбунова, успех каждого сезона шоу в том, что оно всегда актуально, соответствует современным трендам и близко к народу.

Если сделать анализ по всем сезонам «Голосу країни», то можно увидеть, как менялись тренды от хип-хоп музыки до поп. Будут удивлять в этом сезоне точно голоса участников, потому что именно голос – это ДНК проекта. Каждый раз частично меняются тренеры, декорации, актуальность самой музыки, но есть основа, на которой все создано, и эта ДНК уже 12 сезон дает показатели, – рассказал Горбунов.

Судьи шоу «Голос країни»

Что касается уровня эмоциональности проекта, Горбунов отмечает – стресс-рум на «Голосі країни», где работают ведущие, видел все: и слезы, и разочарование, и безграничную радость. Отмечает: ведущие всегда отстаивают интересы участников.

Хотел сказать, что главное оставаться беспристрастным, но мы всегда на стороне участников. Когда тренеры не поворачиваются или критикуют, мы, конечно, недовольны. Вот сейчас, находясь в стресс-руме на «слепых прослушиваниях», а затем на боях, нокаутах, стоя рядом с нашими участниками, мы всегда отстаиваем их интересы. И это очень важно как для участников, так и для нас, - прокомментировал ведущий.

Двенадцатый сезон музыкального проекта пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна», на одной сцене соберутся таланты из разных уголков Украины, которые живут рядом с нами и мечтают о большой сцене. Среди них – дипломированный знаток стародавней музыки Роман Мелиш, который шесть лет учился в швейцарском Базеле. Это музыка дооперного пения и предполагает исполнение в храмах со специальной акустикой. Поэтому участник почти 15 лет не пел в микрофон. Сейчас Роман вернулся в Украину, чтобы развивать это направление музыки здесь.

Также участником слепых прослушиваний стал 16-летний тиктокер Евгений Тесленко-Пономаренко. Из-за своего необычного голоса он часто был мишенью для буллинга и травли сверстников. Это был трудный период для парня, но он никогда не показывал своих реальных чувств. Женя очень не хотел быть в статусе жертвы, поэтому нередко вступал в потасовки, срывал уроки и еще больше эпатировал своим внешним видом. Его цель – доказать, что каждый из нас является уникальной личностью. Сможет ли он повернуть кресла тренеров – мы узнаем немного позже.

16-летний тиктокер Евгений Тесленко-Пономаренко

В «Голос країни-12» приедет поющая дальнобойница. Ирина Перегрим в свои 27 лет успела поработать и официантом, и барменом, а также выучилась на профессионального визажиста. Ее муж научил управлять и заинтересовал автомобилями – настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей и ездила по возможности с ним в рейсы. Так участница стала дальнобойщицей, но желание петь ее не оставляет даже в кабине водителя. Поэтому в дороге Ирина перепевает популярные песни и выкладывает видео в сеть, которые набирают миллионы просмотров. Певица пришла на «Голос країни», чтобы показать, как звучит наша страна.

Напомним,