Анастасия Приходько очень эмоционально поздравила дочь с Днем рождения

Сегодня в семье Анастасии Приходько царит атмосфера праздника.

Повод тому очень важный. 13 января свой день рождения отмечает дочь Анастасии Приходько от первого брака Нанна. В этом году девочке исполнилось 12.

Для всей семьи Приходько это особенный день. Поздравить свою наследницу певица решила не только лично, но и публично с помощью своего блога в Инстаграм.

Анастасия Приходько с дочкой / instagram.com/prykhodko_official

В честь 12-летия Нанны Анастасия опубликовала милые совместные фотографии с дочкой-красавицей, а также адресовала ей несколько трогательных строк.

Моя дочка, моя девочка, спасибо Богу, что он подарил мне тебя! Ты меня от много спасла в этой жизни, и помогла пройти все самые сложные периоды… Ты появилась тогда, когда я уже не верила в то, что могу быть счастливой ! А ты подарила мне это счастье! Я тебя очень люблю. С праздником моя Чипи, - пишет счастливая мама.

Анастасия Приходько с дочкой / instagram.com/prykhodko_official

К поздравлениям Приходько присоединились ее поклонники, а также коллеги певицы по шоу-бизнесу: «Поздравляем с днем рождения. Прекрасной доченьки, с маминым счастьем. Берегите ее, дети - это лучший подарок людям от Бога», «Це велике благословіння Боже мати таку принцесу», «Міцного здоров'я, щасливого дитинства, хай завжди буде поруч Ангел Охоронець», «Желаю Вашей дочурке и всей семье здоровья, счастья и благополучия».

Напомним,