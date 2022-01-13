Леся Никитюк рассказала, почему боялась вести реалити "Пара на миллион"
13 января 2022 00:50
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк не сразу согласилась на предложение Нового канала о работе над новым реалити. Что же побудило ее принять положительное решение?
Леся Никитюк и актер Improv Live Show Роман Мищеряков. Причем Леди Ле сначала даже боялась соглашаться работать над проектом.
У меня всегда есть сомнения по поводу себя. По гороскопу я Весы – не могу сразу принять решение. И тут поступает приглашение вести реалити «Пара на миллион». В нем люди строят отношения, это уже не «хи-хи-ха-ха», как в «Хто зверху?» Это ответственность, ведь нужно что-то посоветовать людям, – отметила Леся.
Ведущий реалити "Пара на миллион" Роман Мищеряков и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Когда узнала, что на проекте будет психолог, согласилась его вести. Она очень помогала и участникам, и мне самой, – призналась ведущая Нового канала. – Это важно, ведь некоторые парни из «Пары на миллион» – жертвы школьного буллинга. Иногда я шутила и не понимала реакцию кого-то из участников – они уходили в себя, вспоминали что-то. А вот девушки очень уверенные в себе – даже я до такого уровня не дотягиваю, иногда мне было не по себе от их смелого поведения, могли и матом на камеру загнуть. Я, может, и создаю впечатление простой, но таких вещей никогда себе не позволяю.
Премьера реалити «Пара на миллион» – весной 2022 на Новом канале.
Напомним,