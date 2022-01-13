Леся Никитюк рассказала, почему боялась вести реалити "Пара на миллион" Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Телеведущая Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк не сразу согласилась на предложение Нового канала о работе над новым реалити. Что же побудило ее принять положительное решение?