Леся Никитюк рассказала, почему боялась вести реалити "Пара на миллион"

13 января 2022 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк рассказала, почему боялась вести реалити
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк не сразу согласилась на предложение Нового канала о работе над новым реалити. Что же побудило ее принять положительное решение?

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«Пара на миллион» – новый формат реалити на украинском телевидении, который Новый канал покажет весной 2022. В нем за миллион гривен будут бороться ребята из разных миров: активные и раскрепощенные одинокие девушки, которые в Instagram чувствуют себя, как рыба в воде, и сдержанные одинокие парни, все мысли которых поглощены работой, а в свободное время они смотрят научные ролики и читают книги. Выходить из зоны комфорта будут не только участники, но и ведущие – звезда Нового канала Леся Никитюк и актер Improv Live Show Роман Мищеряков. Причем Леди Ле сначала даже боялась соглашаться работать над проектом.

У меня всегда есть сомнения по поводу себя. По гороскопу я Весы – не могу сразу принять решение. И тут поступает приглашение вести реалити «Пара на миллион». В нем люди строят отношения, это уже не «хи-хи-ха-ха», как в «Хто зверху?» Это ответственность, ведь нужно что-то посоветовать людям, – отметила Леся.

Ведущий реалити "Пара на миллион" Роман Мищеряков и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

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После долгих размышлений она все-таки согласилась на предложение к радости поклонников и миллионов зрителей. А подтолкнула Лесю к окончательному решению одна из участниц съемочной группы.

Когда узнала, что на проекте будет психолог, согласилась его вести. Она очень помогала и участникам, и мне самой, – призналась ведущая Нового канала. – Это важно, ведь некоторые парни из «Пары на миллион» – жертвы школьного буллинга. Иногда я шутила и не понимала реакцию кого-то из участников – они уходили в себя, вспоминали что-то. А вот девушки очень уверенные в себе – даже я до такого уровня не дотягиваю, иногда мне было не по себе от их смелого поведения, могли и матом на камеру загнуть. Я, может, и создаю впечатление простой, но таких вещей никогда себе не позволяю.

Премьера реалити «Пара на миллион» – весной 2022 на Новом канале.

Напомним,

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