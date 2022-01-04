Леся Никитюк рассказала, кем она была на новогоднем утреннике

Ведущая Нового канала Леся Никитюк вспомнила, какая необычная роль досталась ей на детском празднике.

Ведущая Леся Никитюк не боится экспериментировать с имиджем и регулярно примеряет смелые образы в шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион».

Выделялась среди остальных она и в детстве, особенно, когда готовилась к праздникам.

На утренниках все девочки были снежинками, лисичками, зайчиками, а я была… псом из «Бременских музыкантов». Это тот, у которого уши висели. Мама мне сделала такой парик еще, — посмеялась Леся. — Раньше костюмы сами не шили, что было в садике — то и выдавали. Ты — снежинка, а ты — пес из «Бременских музыкантов».

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Увидеть Лесю Никитюк в роли ведущей реалити «Пара на миллион» вы сможете уже весной 2022 года на Новом канале!

Напомним,