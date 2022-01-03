Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят

Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят

Победителем "Адской кухни" стал Юрий Диденко. Он получил 300 тысяч гривен и место в команде ресторана Алекса Якутова.

Факт №1

Самые интересные моменты остались, как всегда, за кадром. Поэтому Новый канал поделился закулисными секретами реалити "Адская кухня" . Читайте в материале ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят.

Около шести тысяч человек хотели попасть на «Адскую кухню» – столько заявок пришло на кастинг. Они прошли жесткий отбор на всех этапах, самые сильные и интересные ребята попали в реалити.

Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

Факт №2

Поначалу Шеф «Адской кухни» в шутку называл участников «одноконфорочными», указывая на неопытность поваров. По мере участия в проекте они становились «двухконфорочными» и «индукционными».

Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

Факт №3

Алекс Якутов не только строгий Шеф, но, как вы поняли, любитель пошутить. Он регулярно подкалывал участников «Адской кухни», разряжая напряженную обстановку на испытаниях.

Факт №4

Пространство «Адской кухни» выросло за пять недель в пустом ангаре. На него ушло более 11 тонн разных металлов, 400 квадратных метров гипсокартона, порядка 35 листов композита, полтора километра светодиодной ленты, около 60-ти светильников. Специально для проекта был изготовлен центральный стол раздачи длиной 10 метров, а часть профессиональной кухонной техники привезли из Испании.

Адская кухня 2021 / пресс-служба Нового канала

Факт №5

Кители и фартуки участников разрабатывали стилисты. Каждый шили по индивидуальным меркам на фабрике, которая делает форму медикам и пожарным. На поварскую униформу возлагали несколько задач – она должна была красиво смотреться в кадре, выдержать многочисленные испытания, а после них – стирки с хлоркой.

Адская кухня / пресс-служба Нового канала

Факт №6

Поначалу кители и фартуки стирали два раза в день. Но не все пятна удавалось отстирать. Тогда стилисты шли на хитрость – закрашивали их текстильным маркером.

Факт №7

Съемки были настолько напряженными, что участник «Адской кухни» Антон Белей из-за стресса похудел на проекте на 10 килограммов.

Участник "Адской кухни" Антон Белей / пресс-служба Нового канала

Факт №8

На финальном ужине гости успели съесть 10 килограммов телятины, 8 кило курицы, 60 кило овощей, 1500 улиток и килограмм сверчков.

Факт №9

Участники «Адской кухни» во время пребывания на проекте не могли пользоваться гаджетами, чтобы не гуглить подсказки для испытаний. Исключение делали в выходной от съемок день. На один час каждому выдавали телефон – в это время участники звонили своим близким.

Факт №10

На «Адской кухне» делали предложение руки и сердца и даже сыграли свадьбу. В отличие от свадьбы, которая была элементом соревнования, предложение было реальным. Его сделал своей девушке участник Антон Белей.