Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят
Победителем "Адской кухни" стал Юрий Диденко. Он получил 300 тысяч гривен и место в команде ресторана Алекса Якутова.
Факт №1
Около шести тысяч человек хотели попасть на «Адскую кухню» – столько заявок пришло на кастинг. Они прошли жесткий отбор на всех этапах, самые сильные и интересные ребята попали в реалити.
Факт №2
Поначалу Шеф «Адской кухни» в шутку называл участников «одноконфорочными», указывая на неопытность поваров. По мере участия в проекте они становились «двухконфорочными» и «индукционными».
Факт №3
Алекс Якутов не только строгий Шеф, но, как вы поняли, любитель пошутить. Он регулярно подкалывал участников «Адской кухни», разряжая напряженную обстановку на испытаниях.
Факт №4
Факт №5
Кители и фартуки участников разрабатывали стилисты. Каждый шили по индивидуальным меркам на фабрике, которая делает форму медикам и пожарным. На поварскую униформу возлагали несколько задач – она должна была красиво смотреться в кадре, выдержать многочисленные испытания, а после них – стирки с хлоркой.
Факт №6
Поначалу кители и фартуки стирали два раза в день. Но не все пятна удавалось отстирать. Тогда стилисты шли на хитрость – закрашивали их текстильным маркером.
Факт №7
Съемки были настолько напряженными, что участник «Адской кухни» Антон Белей из-за стресса похудел на проекте на 10 килограммов.
Факт №8
На финальном ужине гости успели съесть 10 килограммов телятины, 8 кило курицы, 60 кило овощей, 1500 улиток и килограмм сверчков.
Факт №9
Участники «Адской кухни» во время пребывания на проекте не могли пользоваться гаджетами, чтобы не гуглить подсказки для испытаний. Исключение делали в выходной от съемок день. На один час каждому выдавали телефон – в это время участники звонили своим близким.
Факт №10
На «Адской кухне» делали предложение руки и сердца и даже сыграли свадьбу. В отличие от свадьбы, которая была элементом соревнования, предложение было реальным. Его сделал своей девушке участник Антон Белей.