Финалистка реалити "Адская кухня" Яна Беденко беременна первенцем

Радостными новостями Яна Беденко поделилась в интервью для спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком.

В октябре 25-летняя Яна Беденко , которая выбила из реалити «Адская кухня» (Новый канал) за шаг до объявления победителей, вышла замуж. Ее избранника зовут Сергей, они вместе уже больше четырех лет. На днях девушка обрадовала еще одной важной новостью – она беременна!

Финалистка реалити "Адская кухня" Яна Беденко с мужем / пресс-служба Нового канала

После возвращения с «Адской кухни», Яна Беденко во время откровенного разговора с Сергеем Никитюком призналась, что готовится впервые стать мамой. Пол малыша она пока раскрывать не стала, но отметила, что он появится на свет в середине марта.

Мы мечтали о малыше, поэтому «две полоски» не стали для нас спонтанностью. Нам очень хотелось поскорее взять на руки ребенка, около года пытались зачать – но все никак не получалось. Это время казалось вечностью, – поделилась Яна Беденко. – В результате все произошло вовремя, как никогда. Я и на проект съездила, и за границей поработала, и замуж вышла… А теперь готовлюсь стать мамой. Я счастлива!

Финалистка реалити "Адская кухня" Яна Беденко / пресс-служба Нового канала

Сергей Никитюк заметил, что замуж Яна Беденко выходила, уже будучи беременной. Поэтому спросил финалистку «Адской кухни», повлияло ли ее интересное положение на спешку с бракосочетанием. Оказалось, что эти два события никак не связаны. Предложение от своего возлюбленного Сергея девушка получила еще два года назад.

Напомним,