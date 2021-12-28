Финалистка реалити "Адская кухня" Яна Беденко беременна первенцем
Радостными новостями Яна Беденко поделилась в интервью для спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком.
После возвращения с «Адской кухни», Яна Беденко во время откровенного разговора с Сергеем Никитюком призналась, что готовится впервые стать мамой. Пол малыша она пока раскрывать не стала, но отметила, что он появится на свет в середине марта.
Мы мечтали о малыше, поэтому «две полоски» не стали для нас спонтанностью. Нам очень хотелось поскорее взять на руки ребенка, около года пытались зачать – но все никак не получалось. Это время казалось вечностью, – поделилась Яна Беденко. – В результате все произошло вовремя, как никогда. Я и на проект съездила, и за границей поработала, и замуж вышла… А теперь готовлюсь стать мамой. Я счастлива!
Сергей Никитюк заметил, что замуж Яна Беденко выходила, уже будучи беременной. Поэтому спросил финалистку «Адской кухни», повлияло ли ее интересное положение на спешку с бракосочетанием. Оказалось, что эти два события никак не связаны. Предложение от своего возлюбленного Сергея девушка получила еще два года назад.
Напомним,