Артем Позняк рассказал, что чувствует во время съемок эротических сцен

Эксклюзив 27 декабря 2021 21:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Артем Позняк рассказал, что чувствует во время съемок эротических сцен
Актер Артем Позняк
пресс-служба канала 2+2

Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 известный актер Артем Позняк рассказал о съемках эротических сцен, первой работе на телевидении и своей семье.

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Встречу Артем Позняк назначил журналистам «Випов и Топов» в довольно необычном месте – тире. Там актер любит снимать напряжение после насыщенной съемочной недели.

Я так снимаю усталость и лишние эмоции. Звуки выстрелов обладают определенной ритмичностью и успокаивают меня. Это мой антистресс, – делится актер.

Випы и Топы: Актер Артем Позняк / пресс-служба канала 2+2

К слову, в свое время Артем служил в спецназе, поэтому знает, как правильно обращаться с оружием. Также Артем рассказал, что будучи школьником, немало времени проводил в отделении милиции, где работала его мама.

После школы приходил к маме на работу в отделение милиции, – вспоминает актер. – Играл звездочками с погон, гильзами, а возле меня могли проходить допросы.

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Успех пришел к актеру уже после 30-ти лет. Артем вспоминает, что когда закончил учебу в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, работы у него не было. Приходилось даже таксовать.

На телевидении я начал работать продюсером, хотя на самом деле делал всё, – рассказывает Артем. – Был и ассистентом по актерам, и реквизитором, и продюсером. Но я всегда мечтал о большом кино и, не уставая, ходил по кастингам.

Випы и Топы: Актер Артем Позняк / пресс-служба канала 2+2

Став известным актером, Артем Позняк играет не только сильных и смелых героев, но и страстных любовников.

В съемках эротических сцен нет ничего общего с личной жизнью. Это просто съемочный процесс, рабочая атмосфера. Я полностью погружен в роль, – комментирует Позняк.

Вместе с супругой актер воспитывает дочь Евгению.

Я нежный отец, наверное, иногда даже слишком. Понимаю, что ребенка нужно воспитывать, но не могу быть строгим и прощаю Жене все. С девочкой просто невозможно быть другим! – признается актер.

Напомним,

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