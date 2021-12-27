Артем Позняк рассказал, что чувствует во время съемок эротических сцен
Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 известный актер Артем Позняк рассказал о съемках эротических сцен, первой работе на телевидении и своей семье.
Я так снимаю усталость и лишние эмоции. Звуки выстрелов обладают определенной ритмичностью и успокаивают меня. Это мой антистресс, – делится актер.
К слову, в свое время Артем служил в спецназе, поэтому знает, как правильно обращаться с оружием. Также Артем рассказал, что будучи школьником, немало времени проводил в отделении милиции, где работала его мама.
После школы приходил к маме на работу в отделение милиции, – вспоминает актер. – Играл звездочками с погон, гильзами, а возле меня могли проходить допросы.
На телевидении я начал работать продюсером, хотя на самом деле делал всё, – рассказывает Артем. – Был и ассистентом по актерам, и реквизитором, и продюсером. Но я всегда мечтал о большом кино и, не уставая, ходил по кастингам.
Став известным актером, Артем Позняк играет не только сильных и смелых героев, но и страстных любовников.
В съемках эротических сцен нет ничего общего с личной жизнью. Это просто съемочный процесс, рабочая атмосфера. Я полностью погружен в роль, – комментирует Позняк.
Вместе с супругой актер воспитывает дочь Евгению.
Я нежный отец, наверное, иногда даже слишком. Понимаю, что ребенка нужно воспитывать, но не могу быть строгим и прощаю Жене все. С девочкой просто невозможно быть другим! – признается актер.
Напомним,