Україна має талант-2021: кто победил в шоу 25.12.2021

Україна має талант-2021: кто победил в шоу 25.12.2021

25 декабря на СТБ состоялся прямой эфир финала проекта Україна має талант-2021. Уже названо имя победителя. Кто победил в шоу Україна має талант-2021 – читайте в нашем матриале.

Грандиозный финал легендарного талант-шоу на СТБ Україна має талант-2021 отгремел! На сцену проекта вышло 10 талантов Украины, которым аплодирует весь мир. Их способности потрясают, а в номерах использованы новейшие технологии.

Однако один из них стал победителем. И это – 13-летний Артем Фесько.

Парень удивил всю страну, исполнив песню из фильма «5 элемент». Петь его научила бабушка, а поехать на шоу талантов посоветовал дедушка.

Україна має талант-2021: кто победил в шоу 25.12.2021 / instagram.com/ukrainegottalent

Участник поражал своими вокальными способностями. Артем Фесько из Житомирской области исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки!

У меня слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть «Україна має талант»! Я я очень рад, что с помощью этого шоу мы в очередной раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети – наше будущее! У вас 4 «да»! – прокомментировал первое выступление Артема Сергей Притула.

Напомним,