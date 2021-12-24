Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)

24 декабря 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

25 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 10 выпуск шоу Україна має талант-2021. 10 выпуск талант-шоу Україна має талант 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 выпуске шоу Україна має талант-2021: Грандиозный финал легендарного талант-шоу на СТБ! На сцену проекта выйдет 10 талантов Украины, которым аплодирует весь мир. Их способности потрясают, а в номерах использованы новейшие технологии. Менталисты, bone breaker, картины светом, акробаты и вокалисты: вместе со звездным жюри шоу – Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом – мы уже в эту субботу выберем лучший талант Украины!

10 выпуск талант-шоу Україна має талант-2021 смотрите 25 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Україна має талант-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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