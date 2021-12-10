Україна має талант-2021: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

Смотрите в 8 выпуске шоу Україна має талант-2021: Вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины. В восьмом выпуске судейский состав снова увеличится – за стол сядет известная телеведущая Маша Ефросинина. Экватор проекта далеко позади – использует ли Евгений Кот золотую кнопку?
8 выпуск талант-шоу Україна має талант-2021 смотрите 11 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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