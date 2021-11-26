Україна має талант-2021: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

26 ноября 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Україна має талант-2021: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

27 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Україна має талант-2021. 6 выпуск талант-шоу Україна має талант 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 6 выпуске шоу Україна має талант-2021: В эфир СТБ вернётся легендарное талант-шоу! На сцену проекта выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.

6 выпуск талант-шоу Україна має талант-2021 смотрите 27 ноября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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