Хто зверху 11 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)

21 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
пресс-служба Нового канала

25 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу Хто зверху-11. 14 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В четырнадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: Соня Плакидюк, Илона Гвоздева и Даша Астафьева. А в команде Сергея Притулы увидите: Арама Арзуманяна, Костю Трембовецкого и Женю Галича.

14 выпуск шоуХто зверху-11 смотрите 25 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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