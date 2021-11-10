Дети против звезд 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2021)

10 ноября 2021 17:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2021)
пресс-служба Нового канала

10 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск шоу Дети против звезд-3. 7 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 7 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула. 

На этой неделе в выпуске вы увидите, как призер национальной олимпиады юных химиков в Венесуэле, хореограф Амадор Лопес будет «зажигать» студию шоу своими химическими опытами. А олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан будет играть с 13-летней Полиной Марфула. Девушки будут приседать с 20-ти килограммовой гирей. 

7 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите в 19:00 на Новом канале, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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