Дети против звезд 3 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2021)

Дети против звезд-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2021)

20 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Дети против звезд-3. 4 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 4 выпуске шоу Дети против звезд-3 : Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого - рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А болеть и поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула. На этой неделе в выпуске вы увидите, как 12-летняя Татьяна Афанасьева будет соревноваться с десятикратным чемпионом мира (на разных дистанциях) по плаванию Олегом Лисогором, а актер ситкома «Домик на счастье» продемонстрирует трюки по паркуру. Кто победит на этот раз?

4 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 20 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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