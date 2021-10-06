Дети против звезд-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2021)

Дети против звезд-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2021)

6 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Дети против звезд-3. 2 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите во 2 выпуске шоу Дети против звезд-3 : Три талантливые ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников – ведущий шоу Сергей Притула. Кто победит на этот раз, смотрите в эфире Нового канала. В следующем выпуске TAYANNA будет покорять Русановский канал, а Иракли Макацария будет отгадывать драгоценные камни.

2 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.