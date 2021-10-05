Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск от 05.10.2021

5 октября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск от 05.10.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 4 выпуск от 05.10.2021
пресс-служба Нового канала

5 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск проекта Эксы-3. 4 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть – в паре или по отдельности. В четвертом выпуске проекта участники будут признаваться друг другу в своих ожиданиях. Девушки побывают в прямом смысле слова в грязи, а парни должны будут донести свои "тяжелые" ожидания на гору скалодрома. По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?

4 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 5 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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