Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск от 05.10.2021
5 октября 2021 00:40
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 4 выпуск от 05.10.2021
пресс-служба Нового канала
5 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск проекта Эксы-3. 4 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть – в паре или по отдельности. В четвертом выпуске проекта участники будут признаваться друг другу в своих ожиданиях. Девушки побывают в прямом смысле слова в грязи, а парни должны будут донести свои "тяжелые" ожидания на гору скалодрома. По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?
4 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 5 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.