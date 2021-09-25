Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск от 28.09.2021
25 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 3 выпуск от 28.09.2021
пресс-служба Нового канала
28 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск проекта Эксы-3. 3 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 3 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В третьем выпуске проекта пары попытаются побывать в шкуре друг друга. На первом испытании девушки пройдут полосу препятствий и должны будут прибить полку. Конечно, будут осложнения, которые вы увидите в эфире. Второе испытание будут проходить парни. Они примеряют на себя роль «мамы в декрете». А вот третье испытание - общее. Оно объединит эксов во всех смыслах этого слова. По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?
3 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 28 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.