Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск от 28.09.2021

25 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск от 28.09.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 3 выпуск от 28.09.2021
пресс-служба Нового канала

28 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск проекта Эксы-3. 3 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В третьем выпуске проекта пары попытаются побывать в шкуре друг друга. На первом испытании девушки пройдут полосу препятствий и должны будут прибить полку. Конечно, будут осложнения, которые вы увидите в эфире. Второе испытание будут проходить парни. Они примеряют на себя роль «мамы в декрете». А вот третье испытание - общее. Оно объединит эксов во всех смыслах этого слова. По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?

3 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 28 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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