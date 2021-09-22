Эксы 3 сезон 2 выпуск: кто покинул шоу

22 сентября 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон 2 выпуск: кто покинул шоу
Эксы-3: кто покинул шоу во 2 выпуске от 21.09.2021
пресс-служба Нового канала

Во втором выпуске из проекта «Эксы» на Новом канале ушли две пары.

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«Вы не ждали? А мы пришли!» – примерно так можно описать старт второго эпизода третьего сезона реалити «Эксы». К девяти парам, что зашли на проект в первом эпизоде, присоединилась десятая. 

О Виктории Пустовитовой и Александре Кудлае вся страна узнала полгода назад. Тогда их имена звучали во всех новостях, ведь чтобы сохранить свои отношения и разобраться с проблемами, парень и девушка приковались друг к другу цепью.

Он очень сильный педант. Иногда доходит до безумия, – говорит Вика. – Например, чистит от катышков носки, а меня осуждает, что я этого не делаю. Ему все во мне не так: крашусь не так, одеваюсь не так, говорю не так. Считаю Сашу абьюзером. В одной из ссор хотела уйти, а он сказал, что прикуемся друг к другу, чтобы я физически не могла никуда исчезнуть. Думала, что таким образом удастся наладить отношения, но этого не происходило. С каждым днем становилось все хуже. Инициатором прихода на проект «Эксы» был Саша, но отношений с ним я уже не хочу.

Вика и Саша / пресс-служба Нового канала
Прием «новеньких» был не слишком теплым. Для кого-то они впали в немилость, потому что зашли в проект позже остальных. С кем-то просто не сошлись характерами и взглядами на жизнь. А Егор разозлился так, что во время посиделок в доме вступил в конфликт с Сашей. Парни начали спорить, а потом вообще подрались.

Он бросил пакет с соком в мою девушку Илону. Конечно, я вступился за нее. В тот момент не думал и ничего не понимал, а действовал, – говорит участник Егор Реммер.

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Приключения закованных закончились раньше, чем все ожидали – на напряженных испытаниях недели они не показали внутреннего желания к переменам. Более того, сами изъявили желание покинуть проект. Так Александр Педан и попрощался с Викой и Сашей.

Они сказали, что уже разобрались со всеми своими проблемами. А я не верю, что отношения можно исправить за один-два дня, – говорит ведущий реалити. – Когда мы встретились впервые, Вика призналась мне, что больше не хочет быть закованной с Сашей, и она его боится. Не прошло и недели, а она уже отрицает это. Вы верите, что все может так быстро измениться? Пусть сами решают, что делать с этими отношениями. Но точно не на проекте «Эксы». До свидания! А, нет. Удачи!

Эксы-3: кто покинул шоу во 2 выпуске от 21.09.2021 / пресс-служба Нового канала
То, что пара покинула проект, не помешало провести церемонию выгона. Не помешали и пронзительный холодный ветер с дождем. В номинацию попали две пары: Маша и Саша, а также Антон и Алиса. По результатам голосования пар и ведущих, из проекта ушли Антон и Алиса.

Мне обидно, – со слезами признается Алиса. – Я верила в то, что мы дойдем дальше и сможем улучшить наши отношения, чтобы сохранить семью.

Антон и Алиса / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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