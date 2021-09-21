Ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов научился делать настоящий кипрский сыр - халлуми.

Кипр славится не только чистыми пляжами и разнообразием курортов, но и вкусной едой. Например, местным сыром - халлуми. Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» его ведущий Кирилл Макашов не только попробовал лакомство, но и научился его готовить.

А помогла Кириллу фермерша Лулла, которая делает один из самых вкусных халлуми.Каждое утро женщины начинается с приготовления сыра. Для этого она встает на рассвете и сразу же отправляется доить коз. А их у Луллы, на минуточку, триста!

Сдавливать нужно, на самом деле, достаточно сильно. Не знаю, как козам не больно при этом. У них же такое мягкое вымя. Прям мягенькое-мягенькое. Мне даже было неудобно перед козой, что я ее трогаю, - поделился своими впечатлениями от первой в жизни дойки козы Кирилл.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов впервые в жизни подоил козу / пресс-служба Нового канала

Затем парень вместе с Луллой приступил к приготовлению сыра. Сначала они засыпали в молоко специальный порошок - сычужный фермент. Это вещество из желудка ягненка, которое превращает молоко в сыр. Это самое важное в халлуми. Когда молоко отворожилось, сыр выкладывают в специальную форму, отжимают и оставляют на час под прессом. Часто к нему добавляют мяту - она усиливает вкус и продлевает срок хранения сыра.

На вкус это что-то среднее между брынзой, адыгейским сыром и творогом. Мягенький соленый сыр, вкусно! - отметил ведущий. - Но это - сырой халлуми. Самый цимес, если халуми обжарить на сковороде или на гриле! Он и до того был вкусный, но обжаренный… Солененький, чуть-чуть тягучий, с тонким ароматом мяты.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов впервые в жизни подоил козу / пресс-служба Нового канала

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов впервые в жизни подоил козу / пресс-служба Нового канала

Напомним,