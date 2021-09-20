Адская кухня: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.09.2021
20 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 3 выпуске от 20.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Его грибную юшку Алекс Якутов вместе с тарелкой отправил в мусорное ведро, а команда посчитала Сашу слабым звеном.
Я дал ему возможность реабилитироваться после провалов и поставил на раздачу в мужской команде телересторана. В красной команде на раздаче была Мария Гуд, – рассказывает Алекс Якутов. – Кроме сервиса в ресторане на этот ужин мы добавили доставку. Ее я ввел для того, чтобы проверить, как мужская и женская команды спланируют действия.
Для меня это было шоком. Я даже не успел ничего понять, – говорит парень. – Зашел в комнату, собрал сумку с вещами. Подумал немного, вернулся на кухню и попросил Шефа дать мне второй шанс.
Алекс Якутов предоставил Саше возможность закрыть заказы. Но все же после ужина указал ему на дверь. Церемония выгона на этом не закончилась. Адский Шеф попросил участников выдвинуть кандидатуры поваров, которым не место в командах.
Станислава Попоню слил коллектив. Он не выжил среди мужчин, посмотрим, как ему будет в женской команде, – сказал Шеф. – Несмотря на то, что красная команда победила, был человек, который меня разочаровал. Это Карина Миргород. Ей не место в женской команде, поэтому я отправил ее к синим.
Смогут ли они выжить в новых условиях – смотрите в следующий понедельник, 27 сентября, в 19:00 на Новом канале.
Напомним,