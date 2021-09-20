Від пацанки до панянки-4: Женя Мазур рассказала, как справляется с тяжелой утратой мамы

20 сентября 2021 12:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Від пацанки до панянки-4: Женя Мазур рассказала, как справляется с тяжелой утратой мамы
Победительница реалити «Від пацанки до панянки-4» Женя Мазур
instagram.com/mongolo4ka_

Победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Женя Мазур дала первое интервью после смерти мамы.

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Победительница «Від пацанки до панянки-4» и одна из самых ярких участниц реалити за всю историю его существования  Женя Мазур стала гостей спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком.

На долю Жени Мазур выпало немало трудностей: одиночество, непонимание со стороны семьи и окружающих, наркозависимость. А полгода назад она потеряла маму. В один миг 20-летней девушке пришлось повзрослеть и взять ответственность не только за себя, но и за младшего брата. 

Победительница реалити «Від пацанки до панянки-4» Женя Мазур / instagram.com/mongolo4ka_
На съемках проекта «Предметка» Женя призналась, что находится в эмоциональной яме. 

Мне трудно принять смерть мамы, я буквально тону в своем горе. В то же время меня съедает огромное чувство вины, – поделилась победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – После проекта я спешила уехать из Винницы, оставить прошлое позади, стать самостоятельной. И мне стыдно, что последние годы маминой жизни меня не было рядом. Она часто посещала психологические тренинги и практики, и однажды ей дали задание написать о заветной мечте. После маминой смерти я нашла эту записку, там была строчка: «Мои дети счастливы рядом со мной». Прочитав ее, я не могла сдержать слез. Я не знала, что она так скучала по мне. Сейчас я испытываю невыносимые угрызения совести, что меня не было рядом, когда ей это было нужно. Считаю, что должна была приехать, как только узнала о ее болезни. Но я не хотела там находиться. Это Винница – мое дно, мое болото, место обитания всех моих демонов.

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Во время беседы с Сергеем Никитюком Женя Мазур также рассказала, кто помогает ей справляться с потерей и новыми обязанностями, которые легли на ее плечи, кто поддерживает ее, когда становится совсем плохо, и что заставляет ее жить дальше. 

Победительница реалити «Від пацанки до панянки-4» Женя Мазур / instagram.com/mongolo4ka_
 Напомним, 

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