Олег Винник – о дне рождения в Берлине и сольной карьере Таюне: Любовь не покупается и не продается

Олег Винник отправился во всеукраинский тур – это продолжение гастролей, которые ему пришлось приостановить в прошлом году из-за пандемии. На свой концерт он с легкостью может собрать стадион в любой точке Украины.

Поклонницы путешествуют за артистом по городам, где он выступает, и даже снимают о нем кино. С началом пандемии Олег Винник стал вести менее публичный образ жизни. Что изменилось за это время? Как певец проводил строгий карантин? Как и с кем праздновал летом день рождения? Обо всем этом популярный артист рассказал в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».

Оказывается, Олегу Виннику нередко приходится давать по несколько концертов в одном городе.

Во всех городах тура у меня по два концерта, билеты на них были проданы еще в 2019-м году, – рассказывает певец. – Я очень соскучился по той энергетике, которая была на концертах до пандемии. Помню, когда у меня было первое выступление после карантина, было такое ощущение, что люди еще не включились. А когда мы отправились в тур, уже все было хорошо. Я молю Бога, чтобы ситуация не стала хуже и мы имели возможность выступать и дарить людям счастье.

Сам артист на карантине занимался творчеством – писал новые песни, которые планирует презентовать в туре. Кстати, Олег Винник написал сольную песню и для своей неизменной бэк-вокалистки Таюне. Не боится ли певец, что она скоро начнет сольную карьеру?

У меня есть такое чувство, что это может произойти, – признается Олег. – Таюне мне не чужая: это человек, который со мной постоянно на сцене, мы тысячи концертов проехали, столько всего пережили вместе. Я знаю, что люди ее любят, они поют ее песни вместе с ней. Поэтому я буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом поприще себе на хлеб.

Последнее время артист живет на две страны: в Украине дает концерты и снимается на телевидении, а в Германии работает над новыми хитами на собственной студии звукозаписи. Свой 48-й день рождения этим летом Олег Винник праздновал в Берлине.

Я впервые на свой день рождения поехал в Берлин, – признается артист. – Хотел со своими родными просто в тишине посидеть. Но мне не удалось: с полуночи уже все начали звонить, поздравлять. Настоящий сюрприз мне устроил племянник. Я его давно не видел, потому что он живет в Польше со своей девушкой. На мой день рождения, когда я был уже сонный, кто-то позвонил в дверь. Я вышел, посмотрел в глазок, увидел своего племянника и… пошел спать. А потом думаю: «Ой, Олег, подожди! Это тебе не приснилось». Подошел снова к двери, племянник там еще стоял со своей девушкой. Их визит был для меня настоящим праздником.

В этом году Олег Винник получил оригинальный подарок на день рождения и от своего фан-клуба: поклонницы сняли фильм, посвященный певцу.

Они каждый год меня поздравляют, не пропускают ни одного моего дня рождения, я им очень благодарен, – говорит артист. – А в этот раз они с моими коллегами и звездами сделали фильм. Мне было так приятно! Это круто, когда подарок идет от души. Правда, я смущаюсь, когда получаю подарки. Я человек земной, родом из деревни и знаю, что такое зарабатывать деньги. Я знаю, что сделать такой подарок стоит и времени, и финансов. Но любовь есть любовь. Она не покупается и не продается.

Уже совсем скоро Олег Винник планирует порадовать поклонников новыми треками, над которыми работал все это время.

Напомним,