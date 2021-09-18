Блогер-миллионник Саша Пустовит открыто заявила о муже-абьюзере: Хочет забрать у меня детей

В июле стало известно о разводе блогера Александры Пустовит с мужем Игорем. Молодые люди старались не афишировать подробности расставания, но на данный момент предсудебные разбирательства стали публичными.

В интервью Маше Ефросининой Саша откровенно заявила, что раскол в их семье случился давно, но публике в Instagram девушка показывала всегда только «идеальную картинку». По словам знаменитости, она семь раз собирала вещи, чтобы уйти из дома. И лишь теперь ей удалось решиться на перемены в жизни.

Саша шокировала подробностями жизни с мужем. Она называет его самым большим хейтером в своей жизни.

Такой грязи, как от него, я не слышала от всех людей за эти годы. Он бьет больнее словами. Он все эти годы говорил мне «Ты без меня никто», «Я тебя взял никем», «Если бы не я», «Это все я». Когда-то он мне купил рекламу у Сони Стужук за 100 долларов ‒ я эту рекламу не могу 6 лет ему отработать. Он мне постоянно ее вспоминает,

‒ утверждает девушка.

Блогер Саша Пустовит / социальная сеть Instagram

Во время последней ссоры Игорь разблокировал телефон жены и прочитал всю ее переписку с мамой и подругой, где она жалуется на своего избранника. Мужчина был в ярости и довел Сашу до того, что в 4 утра она убежала из дома.

Он меня будит и спрашивает «Ты мне изменяешь? Говори правду. Докажи». Начались такие вопросы ‒ и за маму, и за подружку... В 4 утра я взяла ключи и убежала из дома, потому что не могла больше это слушать. Дети спали дома, но я понимала, что он их не тронет.

Сейчас супруги не могут договориться о разделе имущества. Саша утверждает, что экс-возлюбленный угрожал ей публичным разоблачением ее тайн, если она не подпишет нужные ему документы и не сменит фамилию.

Он претендует на имущество, но я ему никогда ничего не жалела. Мы оставляем по машине каждому, бизнес мне, а салон и дом ‒ пополам. Я буду воевать только за детей. Они должны жить с мамой, но я не против, чтобы мальчики виделись с папой хоть каждый день,

‒ отметила Александра.

В интервью блогер призналась, что страдает булимией. Именно из-за этой болезни над ней издевался муж. Он не только рассказал о секрете жены всем друзьям, но и при возможности снимал ее приступы на видео.

Все об этом узнали. Он снимал меня, когда у меня были приступы, а теперь этим шантажирует. Я ему ничего плохого не сделала, а он так обращается со мной. Он даже желал мне умереть от рака желудка, хотя знал, что для меня это больная тема,

‒ откровенничает Пустовит.

Еще одна тема, о которой якобы угрожал рассказать Игорь Пустовит ‒ то, что у Александры была закрытая форма туберкулеза легких во время первой беременности. Мужчина даже требовал, чтобы жена сделала аборт. Саша же прислушалась к мнению врачей и родила здорового ребенка.

Блогер Саша Пустовит с мужем Игорем и детьми / социальная сеть Instagram

В своем микроблоге блогер-миллионник написала единственный пост о разводе, где отметила, что отношения с мужем разрушили обесценивание, неуважение, деньги и глубокие скрытые обиды.

30 сентября состоится судебное заседание, после которого Сашу и Игоря Пустовит разведут.

Напомним,