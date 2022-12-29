Український волейболіст Максим Літохін підкорює TikTok у Польщі

17-річний Максим вже життя займайся волейболом, але одного дня в його житті з’явився ТікТок.

В січні 2022-го Максим пройшов кастинг в один з найбільших ТікТок-будинків в Україні, але після повномасштабного вторгнення життя внесло корективи – хлопець був змушений переїхати на навчання до Польщі, де продовжив займатись своїм хоббі.

Мені дуже подобається знімати відео для TikTok. Є фідбек, тож хочеться ще більше кумедних відео знімати. Коли все починалося, то чекав на негативні відгуки. Натомість отримав позитивні коментарі. Після перших відзнятих відео стало зрозуміло, що людям потрібні позитивні емоції. Гумор рятує! – поділився Максим.

На сьогодні відео Максима (https://www.tiktok.com/@maksim_litokhin) потрапляють в чарти Польщі та України, мільйонні перегляди спонукають юнака на створення нових відео.