Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як планує зустрічати Новий рік

29 декабря 2022 14:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як планує зустрічати Новий рік
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Зірка Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь отримала запрошення від друзів із Закарпаття. Тож попри відсутність святкового настрою хоче поїхати в гори.

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Цього року українці стоять на роздоріжжі – святкувати Різдвяні свята чи ні. Новорічного настрою немає через повномасштабну війну. Та наші незламні люди все ж прикрашають свої оселі, аргументуючи тим, що російські терористи не заберуть у нас свято. 

Своїми думками та планами щодо відзначання Нового року поділилася ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь.

Чесно зізнаюся, настрою не було взагалі... От нуль «заряду». Хоча Новий рік – моє най-най-найулюбленіше свято! – ділиться телеведуча. – Я отримала запрошення від друзів із Закарпаття, аби відсвяткувати його разом. Вони знали, що я з першого дня війни з Києва не виїжджала. Висилали мені, до речі, гречку та горішки, коли в Києві був капець із цим у перший місяць.

Олена-Крістіна Лебідь і Сара / Пресслужба Нового каналу

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Олена-Крістіна Лебідь ексклюзивно зізнається, що святкувати все ж точно буде. Попри все! Навіть презенти для рідних підготувала задовго.

Упевнена, що в нас буде щонайменше веганське олів’є. А також точно – чани з карпатськими травами, – говорить знаменитість. – І, звісно, тепла компанія! Маму беру з собою. Сару також. Подарунки купила всім ще півроку тому, адже обожнюю дарувати й робити сюрпризи (усміхається).

Олена-Крістіна Лебідь і мама / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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